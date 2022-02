“Li guardo e vomito”. GF Vip, è il conduttore a parlare. Nessuna pietà per loro

Bufera sul ‘GF Vip’. Stavolta a parlare è un volto famoso della televisione, che un po’ a sorpresa si è lasciato andare ad invettive pesantissime contro il reality show di Alfonso Signorini. Parole che ovviamente sono destinate a creare innumerevoli polemiche e non è da escludere che la stessa azienda Mediaset possa intervenire per placare gli animi ed evitare qualche guerra intestina. Sì, perché colui che ha sentenziato contro la trasmissione lavora proprio al servizio del ‘Biscione’.

A proposito del ‘GF Vip’, durante la diretta del 21 febbraio c’è stato uno scontro verbale durissimo tra Miriana Trevisan e Katia Ricciarelli. La showgirl ha affermato: “Tu sei invece una vipera e non devi provare a sminuirmi. Sono felice di essere Miriana Trevisan. Vergognati, hai attaccato tutti e offeso tutti. Hai detto delle parole forti e sei stata pure razzista”. La Ricciarelli, stanca di quella situazione, ha chiesto ai telespettatori di mandarla via dal reality show. Vedremo se accadrà davvero questo nelle prossime puntate.

Non è la prima volta che personaggi famosi e anche di un certo calibro prendano le distanze dal ‘GF Vip’, ma nessuno probabilmente si aspettava che proprio lui potesse sbilanciarsi così tanto e usare comunque affermazioni molto pesanti. Ha praticamente stroncato tutti i concorrenti, senza fare alcuna distinzione particolare, utilizzando termini davvero clamorosi. Signorini reagirà nella prossima puntata di giovedì? Difficile ipotizzarlo, anche se tutto potrebbe ovviamente succedere.





Ad aver bombardato di critiche il ‘GF Vip’ è stato il conduttore de ‘Le Iene’, Teo Mammucari, che durante un’intervista con ‘Libero’ ha esclamato: “Il Grande Fratello Vip? Quello è un genere che detesto, dopo tre minuti che li guardo vomito. Per me è tutto finto, nella Casa del GF Vip non sanno nemmeno cosa sia il significato di amore”. Una presa di posizione netta, che farà imbestialire non poco la produzione del programma. Staremo a vedere se ci saranno precisazioni del presentatore.

Su Teo Mammucari erano esplose polemiche per una sua presunta frase contro Belen Rodriguez, prontamente smentita da ‘Le Iene’, che ha isolato l’audio e mostrato in un video come sono andate le cose e scagionando di fatto il conduttore: “No sembri, stai raccontando cioè…stiamo parlando di te”, per poi ridere. Quindi, non c’è stato alcun insulto contro l’argentina.