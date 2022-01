“Buttatela fuori subito”. GF Vip: bomba su Soleil Sorge, arriva la richiesta. “Ha fatto cose molto brutte”

Momento da dimenticare per Soleil Sorge al ‘GF Vip’. Nella puntata in diretta del 3 gennaio è finita nel calderone delle polemiche a causa della confidenza avuta da Giacomo Urtis, che ha criticato Miriana Trevisan in riferimento a presunti regali costosi ricevuti da un amico del chirurgo dei vip. Nella Casa più spiata d’Italia è successo il caos, ma adesso la bufera è arrivata dall’esterno. C’è infatti chi ha chiesto a gran voce l’espulsione immediata della vippona alla luce dei suoi comportamenti.

Soleil Sorge è stata pesantemente attaccata anche da Lulù Selassié. Quest’ultima si è di nuovo scagliata contro di lei, dandole dell’imbecille e dell’ignorante, come scrive Biccy che riporta il dialogo per intero. “Sempre a giustificare le sue cattiverie, mo ce siamo rotte i co.… Ma che ca… dici? Stai scherzando spero. Le vere perfidie le abbiamo subite da te e Katia tutto il tempo. Cosa cavolo stai dicendo? Smettila di fare la vittima. Stai zitta e stammi lontana, perché dopo faccio cose… parla da sola o con altri, ma non più con me”.

A sbottare contro Soleil Sorge è stata un ex volto del ‘GF Vip’, che non ha fatto troppi giri di parole. Infatti, ha chiesto ufficialmente la sua esclusione dal reality show, durante un’intervista a ‘Nuovo Tv’: “Soleil va buttata fuori dal Grande Fratello Vip, io l’avrei già espulsa. Invece gli autori lasciano che si comporti in modo indegno”. Da parte dell’ex vippona c’è una rabbia incredibile, visto che non riesce proprio ad accettare i due pesi e le due misure della produzione. E non si è fermata qui con le parole.





Ad aver inveito contro Soleil Sorge nelle scorse ore è stata Francesca Cipriani, che ha aggiunto sulla sua ex coinquilina con la quale non aveva mai instaurato un buon legame: “Ha detto frasi molto brutte come scimmiette a Samy ed Ainett. Anche con Sophie e Gianmaria ci è andata giù pesante. Insomma, abbiamo un repertorio di vera maleducazione, davvero pessimi e di cattivo gusto nei confronti degli altri concorrenti”. E chissà se prima o poi davvero qualcuno ascolterà la sua richiesta.

Parlando di Francesca Cipriani, c’è grande interesse in lei da parte di alcuni programmi: “A Cologno Monzese si dice che dopo la sua volontaria uscita dal reality fiocchi per lei più di un’offerta di lavoro. Potrebbe entrare a far parte del cast de La pupa e il secchione, che dovrebbe condurre Barbara D’Urso. Ma potrebbero anche aprirsi le porte di Scherzi a parte”. Nelle prossime settimane si saprà dunque qualcosa in più.