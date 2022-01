“Azioni legali”. Caos al GF Vip, scoppia il caso su Miriana Trevisan: “C’è di mezzo il figlio”

Serata da dimenticare per Miriana Trevisan quella del 3 gennaio. Durante la puntata in diretta del ‘GF Vip’ è infatti stata coinvolta in situazioni poco piacevoli, infatti è stata costretta a subire accuse molto pesanti. E tutti sono rimasti a bocca aperta davanti a insinuazioni inaspettate. E anche chi la conosce bene, fuori dalla Casa più spiata d’Italia, ha deciso di non rimanere in silenzio e di dire la sua preannunciando anche probabili azioni giudiziarie per salvaguardare l’intera famiglia della showgirl.

Nel corso dell’appuntamento serale con il ‘GF Vip’, Miriana Trevisan ha detto agli altri concorrenti di essere molto infastidita dai modi di fare di Katia Ricciarelli e di essersi sentita spesso offesa da lei: “Mi ha dato della poco di buono e mi ha giudicata come madre. Quello che ti dovevo dire te l’ho sempre detto, mi hai offesa come madre. Come ha sbagliato Clarissa hai sbagliato anche tu, spesso nel giudicarmi anche”. E poi la Ricciarelli ha messo anche in discussione il fatto che lei sia una vera madre.

Poi Miriana Trevisan ha subito anche degli attacchi al veleno da parte di Giacomo Urtis, il quale ha rivelato a Soleil Sorge: “Quando usciamo di qua ti racconto cosa ho visto in questi anni perché la conosco. Ti racconto cosa ho visto prima di entrare qua. Da un mio amico si è fatta comprare delle scarpe da 20 e 30 mila euro”. E lei è rimasta molto male: “Non so cosa dire, sono senza parole. Mi fa schifo tutto questo e soprattutto Giacomo, che sa tante cose vere di me, profonde”. Ed ecco arrivare l’intervento dall’esterno.





A quel punto, dopo aver seguito la puntata e aver ascoltato quelle accuse infamanti nei confronti di Miriana Trevisan, ha scritto un post molto duro su Instagram il suo ex marito Pago: “Le parole pronunciare questa sera da alcuni concorrenti del GF Vip nei confronti della mia ex moglie saranno messe al vaglio dei nostri legali già da domani (oggi n.d.r.) a tutela della nostra famiglia e di nostro figlio. Aspettiamo comunque Miriana per decidere il da farsi in sede legale”. E si è poi augurato di non dover più intervenire.

Una confidenza di Giacomo fatta a Soleil… si parla di Miriana. Che resta totalmente spiazzata davanti a queste parole. #GFVIP

Pago ha quindi concluso così il suo messaggio social: “Mi auguro che certi comportamenti non accadano mai più nel rispetto soprattutto di nostro figlio. Pago”. Staremo a vedere dunque se gli avvocati di Miriana Trevisan si metteranno subito in contatto con quelli dell’ex marito. La situazione sta diventando sempre più tesa e si prospettano ancora giorni difficili nella Casa.