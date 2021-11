Brutta botta per Alfonso Signorini, costretto ad incassare un no pesantissimo da un personaggio che avrebbe potuto alzare il livello degli ascolti televisivi. Si tratta infatti di un ex famoso cavaliere di ‘Uomini e Donne’, che ha preferito declinare la proposta del ‘GF Vip’. E ha anche elencato i motivi che lo hanno spinto a scegliere questa strada. Lo ha fatto con un’intervista rilasciata alcune ore fa. Quindi, ha confermato di essere stato contattato dl reality show e di aver risposto in modo negativo.

A proposito delle vicende del ‘GF Vip’, è uscita fuori una notizia bomba sul conto di Francesca Cipriani. La proposta di nozze del fidanzato Alessandro Rossi non sarebbe proprio stata inaspettata. Andando infatti indietro nel tempo, come ha riportato ‘Blasting News’ in queste ore, l’influencer Deianira Marzano aveva già ipotizzato questa proposta di matrimonio lo scorso mese di agosto. Ma anche il settimanale ‘Nuovo’ aveva fornito un’altra anticipazione solamente un mese dopo Deianira.

Prima di parlare del ‘GF Vip’, l’ex ‘UeD’ si è soffermato anche sul dating show di Maria De Filippi: “Non ho mai detto che avevo intenzione di tornare in studio. Tutto è nato da una domanda di un giornalista in cui mi domandava chi avrei voluto conoscere lì. Risposi Isabella Ricci. Ma un mio ritorno è molto molto improbabile, certamente non andrei come partecipante. Non saprei neanche cosa dire e a chi, i tempi sono diversi”. Ma poi si è concentrato sul suo no totale al ‘Grande Fratello Vip’.





Ad aver rifiutato la partecipazione al ‘GF Vip’ è stato l’ex fidanzato di Gemma Galgani, Giorgio Manetti, il quale ha affermato a ‘SuperGuidaTv’: “Non ho alcun rimorso per aver rifiutato di partecipare al GF Vip. Dopo una cordialissima conversazione con Alfonso Signorini e lo staff dirigenziale del programma, ci ho riflettuto e dopo una buona dormita ho comunicato la mia decisione, ringraziandoli per avermi considerato come uno dei possibili partecipanti”. E ha poi spiegato perché non gli piacerebbe quella esperienza.

E infine Giorgio Manetti ha aggiunto sul ‘GF Vip’: “Sinceramente, penso che far parte di quel tipo di intrattenimento televisivo non faccia per me, quindi anche se avessi deciso di partecipare sarebbe stata perlomeno una forzatura ed anche una presa in giro per il pubblico”. Quindi, non ci dovrebbero mai essere dei ripensamenti. Nella Casa più spiata d’Italia non lo vedremo mai.