“Egoista del ca**o!”. Soleil Sorge in lacrime: lo sfogo in faccia ad Alex Belli. “Non ne posso più”

Al GF Vip è ancora Alex-Delia-Soleil mania. Il triangolo amoroso, lungi dall’annoiare come molti sostengono, continua a tenere banco con colpi di scena sempre più… ‘folli’. Le ultime vicende hanno visto Alex Belli insultato fuori dalla Casa con Soleil che con grande soddisfazione riportava le frasi ascoltate: “Alex è un pezzo di mer**, Soleil non fidarti di Alex”. Ma c’è stato anche il clamoroso bacio tra Soleil e Delia. Un bacio appassionato davvero inaspettato.

Al quale lo stesso attore ha reagito male, con un “Nooo…” davvero significativo. Poi Alex ha voluto cambiare di nuovo tutte le carte in tavola: “Che stiamo a fare qua, cosa ci cambia tanto nella vita? Prendiamo e usciamo – ha proposto a Delia Duran – Non ti fa star bene stare qua, la tua salute è molto più importante”. Ma non è finita, perché lo stesso Alex e Soleil hanno avuto un duro confronto. Come non se ne vedevano da tempo.

Alex Belli e Soleil Sorge hanno avuto un acceso diverbio vicino alle docce. L’influencer ha usato toni molto duri nei confronti dell’attore: “Hai detto cose bruttissime! Hai detto tutta una serie di cose che la gente usa per ferire. Lo sai che non è così! Sono allo scoperto, eccomi qua! L’ho sempre detto che ci siamo stra amati umanamente. E che ci stavamo per innamorare e che non mi sono lasciata fare questo. Ok? Questa è forza interiore. Non rompermi il c***o. Non puoi dire certe cose. Basta lo dico io a te! Rimangiati tutto quello che hai detto e ammetti che ho sempre tutelato voi. Ho cercato di frenare il nostro rapporto”.





Soleil Sorge ha proseguito così: “Il motivo per il quale sono così incazzata è che avevamo un rapporto così bello… Sei veramente un egoista del ca**o. Ti importa più passare per giustificato invece che raccontare la verità. Non ne posso più di sentirmi dire certe cose. Ho sempre fatto parlare il mio cuore! Cos’altro vuoi che dica? Te l’ho sempre detto che ti amo. Di che ca**o stai parlando?”.

Alex chiede cosa hanno urlato.

Soleil tutta fiera che gli dice ciò che @lareginaderoma ha urlato contro di lui ✈😂#gfvip #solearmy pic.twitter.com/VOehxQEjxZ February 18, 2022

Manila “Lei (Soleil) si era proprio innamorata e ora soffre non perchè non è un amico”

Miriana “Si stava riprendendo”



Saranno contenti Alex e gli autori!@AdrianaVolpeTV @SBruganelli #gfvip #solearmy pic.twitter.com/xoFvh3bF3Q February 20, 2022

Alex Belli ha cercato di giustificarsi: “Non ho detto delle stron***e. Ho detto solo la verità. Quello che sentivo dentro. Mi dispiace. Con me ogni tanto raggiri. Ma ci sta, va bene. Perché è una protezione. Non è successo niente. Ognuno di noi lo fa“. Ma Soleil non si dà pace. In un’altra clip dice piangendo a dirotto: “Perché mi fate questa mer**?”. E poi lo sfogo (in americano, ndr): “Sono così fott***mente stanca e stufa di queste stron***e. E che mi vengano addossate colpe. Lui dice: ‘Oh, ammetti quello che hai provato e ammetti chi sei’. L’ho sempre fatto. Non ho mai nascosto niente”.

Anche Manila e Miriana sono vicine a Soleil in questo momento: “Questo è il problema – dice l’ex miss Italia – Lei si era proprio innamorata. E ora soffre non perché è tanto un amico, ma perché…”. E l’ex Non è la Rai risponde: “Si stava riprendendo…”.