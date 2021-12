Un vero e proprio colpo di scena si è registrato nella puntata del ‘GF Vip’ del 13 dicembre. A sorpresa Alex Belli è stato costretto ad abbandonare il reality show dopo l’incontro con la moglie Delia Duran. L’ha infatti abbracciata, non rispettando le regole anti-contagio per il coronavirus. Letteralmente infuriata Soleil Sorge, che si è sentita presa in giro dall’attore. E ora è spuntato fuori un altro retroscena che riguarda proprio loro due. Infatti, dentro il programma ci sarebbe moltissima disperazione.

Intanto, Soleil Sorge ha anche riferito dopo l’uscita di Alex dal programma: “Mi sono sentita tradita a livello umano e ammetto che mi ha fatto malissimo, però non posso farci nulla. Avevo messo il cuore con Alex e non è stato rispettoso. Non voglio crederci che mi abbia fatto questo. Poi prima di uscire mi ha detto cose pesanti. Io gli avevo anche detto di frenarsi e cinque minuti prima di uscire mi ha detto che aveva messo in conto l’idea di chiudere fuori. Ora andranno a raccontare delle bugie”.

La delusione di Soleil Sorge non sarebbe l’unica, infatti anche gli autori del ‘GF Vip 6’ sarebbero rimasti spiazzati da questa incredibile conclusione della vicenda a tre, che ha riguardato pure Alex Belli e Delia Duran. A riferire i dettagli su quello che avrebbero commentato gli autori è ‘Agent Beast’, che ha utilizzato il suo profilo Twitter per soffermarsi su questo argomento. E non sarà dunque semplice per Alfonso Signorini proseguire il programma senza la presenza di questa importante dinamica.





Questo quanto riportato da ‘Agent Beast’ sul social network e che fa riferimento a Soleil Sorge e Alex Belli: “Gli autori volevano portare Soleil ad esprimere i suoi ‘sentimenti’ per Alex, lei avrebbe dovuto esporsi maggiormente per poter avviare definitivamente la love story. L’obiettivo era quello di arrivare a definirli come una coppia a tutti gli effetti, anche se la relazione avrebbe dovuto essere molto travagliata con scontri e litigi frequenti. Avrebbero dovuto tirare avanti fino a dopo Capodanno”.

Poi è stato detto su Soleil Sorge e Alex Belli: “Nell’atto finale Alex avrebbe interrotto bruscamente la storia con Soleil, in modo da far passare lei come sedotta e abbandonata e poco dopo sarebbe stato eliminato definitivamente dal gioco. Gli autori sono disperati perché Alex ha mandato in pezzi un mese e passa di dinamiche con questo gesto imprevisto. Ora dovranno ricostruirne altro da zero”.