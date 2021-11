“Io con te…”. Bomba al GF Vip, che sta per scoppiare anche fuori. Alex Belli e Soleil Sorge: le ha detto tutto

Tra Alex Belli e Soleil Sorge sembra essere tornato il sereno. Dopo le incomprensioni dell’ultima puntata c’è stato un chiarimento e hanno deciso di trascorrere una notte nello stesso letto per parlare. Siamo come dei bambini che si affacciano al mondo, che vogliono divertirsi. Poi tutta questa roba qua, che ti stavo dicendo, hanno voluto per forza portaci a creare qualcosa che non ci rappresenta alla fine. Noi siamo stati chiarissimi, i passaggi che abbiamo vissuto qua dentro usciti dal nostro cuore. Non capisco cosa c’è di male in questo tipo di rapporto”, ha ammesso l’attore.

L’influencer si è messa nei panni del gieffino, e ha fatto notare: “Da fuori arrivano tutti questi messaggi bellissimi sul nostro rapporto. anche con Davide perché giocavamo. È tutto così bello, è quello che mi stava tenendo in vita qua dentro e, sinceramente, lo vedevo soltanto in senso positivo. Invece, poi, ad un certo punto è stato tutto preso troppo seriamente”.

E nelle ultime ore Alex Belli ha ribadito il concetto definendo Soleil Sorge un’amica ‘speciale’. “Faccio fatica a stare lontano da lei, ne ho bisogno”, ha spiegato. “Faccio fatica a stare lontano da lei, ne ho bisogno”, ammette. Alex Belli avrebbe voluto conoscere prima l’influencer e alla 27enne confida: “Io avrei voluto tanto incontrarti molte volte. Avrei voluto ma il destino non ci ha mai fatto incontrare, ma ti parlo di diverso tempo fa. Tu non sai quante volte io avrei voluto incontrarti e quante volte io e te ci siamo schivati in tante occasioni. Quante volte sono arrivato in un posto e i miei amici mi dicevano ‘Soleil è appena andata via’. I primi giorni che ti guardavo, mamma mia. Mi dicevo ‘pensa che animaletto strano’. Tu sei talmente tante cose che anche se non ti comporti bene non riesco ad arrabbiarmi con te”.





“Sei una donna magnetica – prosegue Alex Belli -. Ho sempre voglia di cercarti, maledetta che non sei altro. Pensi che quando usciremo ci potremmo vedere? Credi che sia possibili? Quella di non poterti vedere fuori è una delle mie più grandi paure”. Nella Casa i due non si perdono mai di vista e in confessionale Soleil Sorge di Alex dice: “Noi due siamo energeticamente, mentalmente simili e ci siamo riconosciuti, ritrovati subito. Le parole che lui mi dice sono meravigliose, ma non mi sorprendono. Perché io le sento già dentro, noi siamo molto telepatici”.

Alex Belli non ha paura di superare i limiti e si spinge oltre: “Mi ero inculcato nella testa di starle un pochetto più lontano, ma alla fine non ce la faccio. La verità è che faccio fatica a stare lontano da lei, ho bisogno di lei. Ho bisogno della sua follia, della sua pazzia, soprattutto in certi momenti. Senza di lei questo GF sarebbe molto più difficile”, rivela l’attore che poi conclude: “Tra noi è tutto un incontro, ci cerchiamo a livello telepatico, è inutile negarlo, ci cerchiamo e ci manchiamo. La nostra connessione diventa sempre più forte e telepatica. Mi fa stare bene, se mi fa stare bene è giusto che io la faccia e me ne freghi di tutti”.