Alex Belli continua ad essere un protagonista del ‘GF Vip’, sebbene ormai sia uscito da tempo dalla Casa più spiata d’Italia. Il suo rapporto creato con Soleil e le liti con Delia Duran sono sempre all’ordine del giorno e da quando la Duran ha varcato la porta rossa del reality, la situazione è diventata sempre più bollente. E adesso chi lo ha conosciuto molto bene ha deciso di smascherarlo pubblicamente e di rivelare un segreto sull’ex vippone, che durante la pubblicità compirebbe gesti inaspettati.

Proprio nell’ultimo appuntamento serale con Alfonso Signorini, Alex Belli ha attaccato Delia: “Io non ho fatto niente, io e Sole abbiamo raccontato la nostra conoscenza. Io non ho distrutto niente”. A quel punto Delia ha risposto: “Mi sono stufata. Io sono stufa e tutti noi siamo stufi di questi teatrini e giochi che mi hanno distrutto per cinque mesi”. A quel punto è intervenuta Soleil che ha proposto a Belli di scappare da Delia e Alex ha detto: “Ti rendi conto che il racconto è molto basso?”.

L’ex concorrente che ha deciso di rivelare tutta la verità su Alex Belli ha contestato duramente “il teatrino” creato da lui e da Delia: “Ma è stato fatto male sin dall’inizio – ha dichiarato al ‘GF Vip Party’ -. Non ho mai creduto alla loro storia, quando Alex è uscito ho visto Delia in hotel e ti posso garantire che si stavano a pomiciare e a baciare davanti a me, come se niente fosse. Se una donna è delusa non credo che lo perdona così in cinque minuti, la gente a casa si è rotta le pa*** di questa loro storia”.





A puntare il dito contro Alex Belli è stato Samy Youssef, che ha aggiunto: “Gli stanno dando troppa importanza, stiamo ancora parlando di lui in tutte le puntate ed è una cosa allucinante”. Poi la rivelazione su cosa accade durante la pubblicità, mandata in onda da Mediaset durante la pausa del ‘GF Vip’: “Alex fa tutto il maschio alpha davanti alle telecamere e poi come andiamo in pubblicità, ti stringe le mani come se niente fosse successo, andiamo a cena fuori”. Vedremo se lui vorrà replicare.

Nell’ultima puntata del ‘GF Vip’ spazio invece anche alla gaffe di Giucas Casella. Interrogato da Signorini sul nome dell’attuale presidente del Consiglio, Giucas Casella l’ha sparata grossa rispondendo: “Silvio Berlusconi”. Errore imperdonabile dell’illusionista, mentre il compagno di avventura Kabir Bedi si è mostrato essere molto informato sulle vicende del nostro Paese.