Succosa puntata del GF Vip, quella del 15 novembre 2021. Si parla tanto di amore nella casa, di coppie di presunti tradimenti e Alfonso Signorini è prettamente a suo agio. Poi, finalmente verrebbe da dire, si accendono i riflettori sul triangolo amoroso più discusso di questa edizione – Alex – Delia – Soleil. Come ricorderete, venerdì scorso Delia, moglie di Alex Belli, ha voluto un confronto solo con Soleil rifiutando un faccia a faccia con il marito.

L’attore vede le immagini complete per la prima volta durante la diretta di lunedì sera del GF Vip e si dissocia da tutto quello che la moglie ha detto. “Non mi piace vedere questi battibecchi – spiega Belli – Delia non mi ha dato del coniglio ha detto ‘come un coniglio cade nella trappola’. Io e Soleil stiamo bene in amicizia, spero che Delia possa entrare qui e capire tutto”.

Tra l’altro, il rapporto tra Soleil e Belli al GF Vip è sempre più forte tanto che lei indossa anche la sua camicia durante la diretta, gesto che diverte molto Belli: “Non gliel’ho data, se l’è presa. Mi fa piacere che possa prendere le mie cose”, racconta a Signorini. “Sinceramente – sottolinea Soleil – non me ne frega più di tanto e Delia con tutti gli insulti che mi ha detto, se lo merita”.





A stuzzicare Belli ci pensa il conduttore del GF Vip: “Alex dentro la casa sembra che reciti, ogni reazione è così impostata, a metà tra Centovetrine e Lory Del Santo. Perchè c’è questa impressione così diffusa?”. Belli sembra sorpreso, poi recupera a gamba tesa: “Al di là della mia voce che è questa, io vivo senza maschere nè barriere, non mi risparmio su niente. Sono il primo a dire che quel confronto a me non piace”.

A questo punto Montano affonda: “Sembra una fiction montata male”. Insomma, tutti contro Alex Belli e l’accusa è sempre la stessa: “Stai recitando (male)”, questo dicono di lui quelli dentro e fuori la casa del GF Vip. Ma stanno davvero così le cose? E se lui fosse fatto proprio così? Al di là del piacere o meno, una persona è fatta come è fatta, anche se ci sembra stia recitando. Staremo a vedere chi avrà la meglio, alla fine.