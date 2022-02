Dentro la Casa non si parla d’altro. Anche se nelle ultime ore qualcuno lo ha messo in dubbio, c’è grande discussione sul ritorno, ormai imminente, di Alex Belli al Grande Fratello Vip. È previsto infatti per stasera, lunedì 14 febbraio. Quello che è successo con Delia Duran e Soleil Sorge ormai lo sapete tutti. Negli ultimi giorni è parso evidente che la modella non ne vuole più sapere del marito. E neppure il messaggio aereo, con lo stesso attore come pilota, è sembrato smuovere la bella Delia.

“Perché ha avuto tante possibilità – ha detto Delia – e lui non ha saputo prenderle e mi dispiace. Se lui durante il GF Vip è caduto in questo vortice mediatico per fare lo show, non mi appartiene”. Intanto pure gli altri inquilini hanno espresso il loro disappunto sul rientro in gioco di Alex. Davide Silvestri ha dichiarato: “Mi piace (Alex ndr) qua dentro, trovo sia un grande ma come amico non so quanto mi possa andare a genio”. Insomma se l’attore si aspetta il tappeto rosso per lui è in arrivo una brutta sorpresa…

Nel reality condotto da Alfonso Signorini, d’altra parte, Delia Duran sembra aver dimenticato il marito. La modella, dopo aver baciato Barù, sta concentrando le sue attenzioni su Antonio Medugno. Dopo avergli confidato di volere fare una cosa a tre con lui e Alex (!), Delia si è un po’ defilata: “È un gran figo, ma lo sto ancora conoscendo. Vedremo”. Ma soprattutto è il modello che teme che questa liaison serva a Delia solo per far ingelosire il marito.





In ogni caso Delia Duran con Antonio sembra fare sul serio. E Alex Belli, come ha preso questa storia. A fare chiarezza sulla reazione dell’attore è stato proprio Alfonso Signorini nel dayime del GF Vip: “Alex Belli ritorna nella casa del Grande Fratello Vip, ma per restarci. Farà chiarezza con il rapporto che ha con le due donne che in questo momento animano la sua vita, cioè Delia e Soleil. Chi si sceglierà tra le due? Verso chi si orienterà? Non lo sappiamo”.

Alex Belli è pronto a ritornare nella Casa 💥 Cosa succederà? In attesa della puntata di stasera, ecco qualche anticipazione del nostro @alfosignorini, in diretta dallo studio di #GFVIP!



February 14, 2022

“E soprattutto – prosegue Alfonso Signorini – come reagirà Alex Belli alle immagini di Delia, che da quando si sente una donna libera, cavalca questa libertà facendo la corte spudoratamente agli altri uomini della casa? Dopo aver conquistato Barù, in confessionale lei si è avvicinata anche al giovane Antonio. Insomma sarà un incontro tra Alex e Delia da non perdere perché pare che lui, vedendo queste immagini del daytime, non abbia particolarmente gradito”. Ma come? Il proverbio non diceva ‘chi la fa l’aspetti’?…