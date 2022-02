“Allora salta tutto?”. GF Vip, bomba sul ritorno di Alex Belli nella Casa. La scoperta è molto chiara

Sono ore di trepidante attesa al GF Vip. Proprio stasera, lunedì 14 febbraio, giorno di San Valentino, Alex Belli dovrebbe tornare nella Casa. Dove ad attenderlo ci sono gli ex coinquilini e ovviamente sua moglie Delia Duran e Soleil Sorge. La modella di origini venezuelane ha deciso di rompere definitivamente con l’attore. E anche l’estremo tentativo di Alex che le ha inviato un messaggio aereo non sembra aver provocato un cambiamento in lei.

“Delia sei l’unica donna della mia vita”. Questa la scritta nello striscione fatto volare sopra la Casa di Cinecittà. Delia, tuttavia, alla domanda di Manila se non fosse felice ha risposto secca: “No, non sono contenta, non voglio stare lì a fare lo show…”. E dire che a pilotare l’aereo pare sia stato lo stesso Alex Belli. Almeno a guardare i video pubblicati sul profilo ufficiale Instagram dell’attore. Ora, però, proprio sul nuovo ingresso di Alex, che lo ricordiamo fu squalificato per aver violato una norma anti-Covid, qualcuno inizia a nutrire dei dubbi.

Alex Belli fu costretto a lasciare la Casa del GF Vip per aver abbracciato la moglie Delia, violando così la regola del distanziamento sociale fissata per evitare contatti col mondo esterno. Adesso diversi telespettatori stanno sostenendo che l’attore non farà il suo ritorno nel reality condotto da Alfonso Signorini. Perché? Beh, ci sono diversi indizi che portano a questa, incredibile, ipotesi.





Tanto per cominciare se Alex Belli fosse stato, come sembra, alla guida dell’aereo che ha sorvolato il loft dei gieffini avrebbe violato la quarantena. Quarantena che ricordiamo è necessaria per chiunque voglia entrare nella Casa. “Ma questo non dovrebbe stare in quarantena?” chiede infatti un utente ricondividendo il video del volo pubblicato dallo stesso attore.

E non è finita qui. Alex Belli si trovava infatti in una stanza, ma non in una camera d’albergo, bensì a casa sua a suonare il pianoforte. Anche qui dubbi più che legittimi sul fatto che non ci siano ‘segnali’ di quarantena. Così più di uno spettatore ha affermato: “Secondo me è saltato l’ingresso di Alex, non è in quarantena”. E l’attore che fa? Nella sua ultima story invia un altro messaggio alla sua Delia: “Non c’è amore senza perdono. Non esiste perdono senza amore”. A questo punto lo vedremo davvero tornare nella Casa? Ormai ci siamo, basta aspettare un altro po’…