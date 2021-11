Prosegue l’avventura al GF Vip per Alex Belli. L’attore di Centovetrine è spesso al centro dell’attenzione per il flirt che si è venuto a creare con Soleil Sorge. Al di fuori del reality ha una donna, Delia Duran, ma continua a coltivare l’amicizia con l’influencer come testimonia il recente bagno in piscina che hanno fatto. Durante la puntata di lunedì 22 novembre, Alfonso Signorini ha fatto notare ai due vipponi: “State bene attenti perché nella piscina del Grande Fratello Vip sono nati tanti amori!”.

Il conduttore ha anche chiesto ad Alex Belli se queste nuove immagini possano ulteriormente infastidire sua moglie Delia Duran. Lui non crede: “Conoscendo Delia credo che non si sia turbata né prima, né adesso. Non è che io non la voglio vedere, non voglio che venga qua nella metodologia che ho già visto. Vorrei venisse per me e non per scontrarsi con Soleil.”

Sempre durante la puntata Alex Belli è stato destinatario di una lettera, quella che gli ha inviato suo padre. “Sono l’ultima persona da cui ti saresti mai aspettato una lettera, ma dopo tanto tempo speso a pensarti l’ho fatto” – esordisce così il papà diacono e prosegue dicendo: “sono contento dei rapporti d’amicizia, che ti sei aperto rendendoti disponibile in tutto, aiutando il prossimo proprio come io e la mamma abbiamo sempre cercato di insegnarti”.





“Cerca solo di seguire la luce nel tuo cuore che vedo un po’ spenta, ricomincia a vivere la tua avventura con spensieratezza e gratitudine come facevi all’inizio e rivolgi un pensiero anche a noi che ti seguiamo da casa. Non fumare tanto, il tuo papà Orso”. A questo punto Alex Belli ha parlato del rapporto conflittuale con il genitore: “Mi ricordo quando è venuto a trovarmi allo studio e alla casa a Milano, ha capito tutti gli sforzi e ha capito cosa volevo fare e quello che ero”, continua l’attore. “Sono qui. Mi hai insegnato dei principi della preghiera, della fede e dell’amore e soprattutto dell’unità della famiglia e spero che posso renderti fiero di me. La fede? Quando sono arrivato a Milano, nel mondo della moda e della notte c’è stato un periodo in cui ho perso un po’ questa luce”.

Intanto Alfonso Signorini ha annunciato che Delia Duran entrerà nella Casa del GF Vip nel corso della 21esima diretta: “Delia Duran sta facendo in questo momento la quarantena perché venerdì entrerà nella Casa per avere un confronto col suo Alex!”. La donna in precedenza aveva rifiutato il confronto con il marito, spiegando che non aveva voglia di vederlo. Ora sembra tutto passato ed è davvero pronta. “È agguerritissima!”, ha anticipato il conduttore.