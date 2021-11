“Nessun dubbio, non cambio idea”. Alex Belli, la decisione dell’attore arriva dopo una lunga riflessione

Il triangolo Alex Belli-Delia Duran-Soleil Sorge continua a far discutere al Grande Fratello Vip sesta edizione. Ormai, lo sanno anche i sassi, la questione è diventata più che spinosa, infuocata. Tra dichiarazioni di facciata, confronti faccia a faccia e facciamo un po’ quello che ce pare – tanto è la tv babe – non ci si raccapezza più un tubo.

Dove eravamo rimasti? Beh, conviene partire dall’inizio. Cioè da quando Alex Belli ha iniziato a fare un po’ ‘il piacione’ con Soleil Sorge. E l’influencer italo-americana non è sembrata proprio proprio immune dalle attenzioni del bell’attore parmense (all’anagrafe Alessandro Gabelli, ndr). Anzi. Tra i due ci sono state effusioni, un bacio (non chiedeteci se fosse alla francese o meno…), insomma i due si piacciono. Ma c’è un piccolo dettaglio, un problemino che nell’epoca del ‘poliamore’, delle coppie ‘aperte’ e così via forse qualcuno considera trascurabile. Alex Belli è sposato. Almeno così sembrava fino a qualche tempo fa.

Le foto del matrimonio di Alex Belli e Delia Duran, modella di origini venezuelane, hanno fatto il giro del web. Poi è arriva l’indiscrezione bomba che i due non erano affatto sposati. Almeno non ‘formalmente’. A svelare l’arcano è stata la stessa Delia che proprio recentemente ha detto: “Abbiamo celebrato il rito religioso perchè per noi è più importante la benedizione di Dio che il rito civile. Poi se un domani vorremo sposarci ufficialmente, non credo avremo problemi a farlo”.





Dunque, Alex Belli, dopo aver mostrato l’intenzione di uscire dalla Casa del GF Vip, è stato fermato dalla stessa Soleil Sorge e dagli altri inquilini. Poi c’è stato il clamoroso confronto con la moglie Delia Duran. Uno spettacolo che sarà piaciuto a molti ma non a tutti. Le opinioniste del reality, Adriana Volpe e Sonia Bruganelli, ad esempio, hanno avvertito Alex durante la diretta dell’ultima puntata di venerdì 19 novembre: se continua a parlare così del suo rapporto con Soleil e con la moglie la sua immagine verrà danneggiata fortemente.

Così, Alex Belli, dopo il confronto con Adriana Volpe e Sonia Bruganelli, soprattutto con quest’ultima, ha preso una decisione definitiva: “Delia non deve più venire (al GF Vip)”. E dire che era stato lo stesso attore a confidarsi in questi termini con Soleil Sorge prima del confronto con la moglie: “Delia scherzava, non vuole venire al GF”. E ancora: “Deve lasciarmi fare il mio percorso libero e spensierato” e “Ha avuto paura ed è andata in confusione”. Sarà, ma la confusione ora ce l’abbiamo noi, caro Alex. E per forza, diranno i maschietti solidali con l’attore, con tutte ste belle donne c’è da perdere la testa. Letteralmente!