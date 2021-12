Sarebbe già accaduto un episodio decisamente serio tra Alex Belli e Delia Duran. Sono passati solamente pochi giorni dall’addio al ‘GF Vip 6’ dell’attore, che è stato squalificato dopo aver abbracciato sua moglie. Soleil Sorge si è arrabbiata non poco per quanto successo, infatti è anche scoppiata a piangere per la fortissima delusione. Ma ora che le cose tra la coppia sembravano essersi quasi stabilizzate, è arrivata un’indiscrezione che se confermata aprirebbe nuovamente ad altri scenari.

Intanto, gli autori hanno commentato di nuovo le vicissitudini legate ad Alex Belli. Palazzo ha definito l’influencer come una “fonte inesauribile di spunti che si muove nella Casa con astuta agilità”, mentre su Alex Belli ha ripreso quanto espresso dall’attore stesso. “Si è ‘incespugliato’, alla luce di quanto accaduto in casa con Soleil, ma anche fuori con la moglie Delia Duran. Un’edizione decisamente diversa che sta andando incontro anche a un prolungamento di tre mesi rispetto ai progetti iniziali.

A quanto pare, la pace non sarebbe ancora arrivata tra Alex Belli e Delia Duran. Quello che è accaduto nella Casa più spiata d’Italia non sarebbe ovviamente stato dimenticato dalla modella. E tra i due sarebbe scoppiata una lite furiosa a bordo di un treno. Si trovavano infatti su un convoglio che dalla città di Bologna li stava portando a Milano, dove risiedono entrambi, quando si sarebbe accesa una discussione dai toni forti. E lei avrebbe anche compiuto un gesto da considerare molto forte.





In particolare, stando a quanto avrebbe appreso ‘Novella 2000’, il litigio sarebbe proseguito a lungo, praticamente per tutta la durata del loro viaggio sul treno. E lei avrebbe anche gridato una frase pungente: “Non me ne frega un ca*** di questi tre mesi di stro***”. Ma non è tutto perché Delia non si sarebbe fermata solo a questo. Avrebbe preso un oggetto molto prezioso e lo avrebbe lanciato addosso ad Alex Belli. Quest’ultimo sarà rimasto inevitabilmente sorpreso da una reazione così dura della sua dolce metà.

Alex Belli non avrebbe ricevuto un trattamento bellissimo da parte di Delia Duran, che si sarebbe resa protagonista anche del lancio della fede nuziale. Poi avrebbe anche battuto con forza sui tavolini del convoglio, a testimonianza di una situazione incandescente. Dunque, forse si sta lavorando per una tregua amorosa, ma la pace totale sembra un obiettivo ancora difficile da perseguire.