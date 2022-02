Il triangolo si tinge di giallo. Al Grande Fratello Vip le ‘relazioni pericolose’ tra Delia Duran, Alex Belli e Soleil Sorge sono sempre sulla cresta dell’onda. Sono tantissimi i telespettatori che prendono posizione su quello che sta andando in onda. L’ultima scena, clamorosa, ha visto Delia e Soleil lasciarsi andare ad un passionale bacio saffico.

E a Pomeriggio5 si è parlato anche di questo, il video è stato ripreso e commentato così da un utente: “Pochi minuti prima del bacio tra Soleil e Delia, Alex ha dato specifiche direttive (come sempre) alla moglie. Ma pensano che siamo scemi? Che porcate fate fare al GF quest’anno? Signorini questo non è il tuo giornale di gossip, ci sono giovani che guardano. Ma anche basta!”. Intanto c’è chi si concentra sul ruolo avuto da Soleil in tutta la vicenda. Complice o vittima? Secondo Miriana l’influencer è consapevole di quello che sta succedendo, ma dall’esterno c’è chi difende Soleil.

Nelle ultime ore la mamma, la zia e lo staff di Soleil Sorge hanno attaccato pesantemente Alex Belli e Delia Duran. In un video si vede l’influencer che, ‘braccata’ dai due coniugi, vorrebbe liberarsi dall’abbraccio. La zia in particolare ha scritto: “Facile fare terrorismo su una ragazza di 27 anni braccata da due avvoltoi assetati, tra cui un uomo di 40 anni che si lega alle donne per affermare il suo piccolo ego! Sole non è impeccabile, ma non è di certo complice di un tale teatrino che fa gola allo show. #belliritirati”.





Adesso, per giunta, arriva un altro video in cui Alex Belli e Delia Duran sembrano complottare per far “esplodere” Soleil. Anche se l’audio non è ottimale si sente l’attore dire: “Qui dentro non sicuramente…”. Poi Delia dice: “Quando tu hai voglia… boom!”. Poi c’è addirittura chi è pronto a scommettere che la modella venezuelana abbia esplicitamente dichiarato: “Facciamola esplodere”.

Pochi minuti prima del bacio tra Soleil e Delia, Alex ha dato specifiche direttive (come sempre) alla moglie. Ma pensano che siamo scemi?. Che porcate fate fare al GF quest'anno? Signorini questo non è il tuo giornale di gossip, ci sono giovani che guardano. Ma anche basta!#GFVIP pic.twitter.com/b3cZh8DZiA February 21, 2022

Da stanotte (se non da sempre) Soleil ripete di NON ESSERE UNA VITTIMA!

Cosa non è chiaro?

Pure stamani ha ripetuto che avrebbe dovuto evitare anche solo parlare con Alex visto che la stava provocando (ammesso da lui e detto a Delia) @AdrianaVolpeTV@SBruganelli#gfvip #solearmy pic.twitter.com/MexvJnuvyw February 20, 2022

Ormai sui tre si sta scrivendo di tutto. Sui social c’è chi accusa apertamente Alex Belli e Delia Duran di fare violenza psicologica e fisica su Soleil Sorge: “Siamo sempre inc***ati neri e quindi DOVETE FARE VEDERE la clip con LA VIOLENZA FISICA E PSICOLOGICA CHE ALEX E DELIA HANNO FATTO A SOLEIL. Non ci fermeremo finchè lui e Delia non saranno denunciati e sbattuti fuori!”. Eppure la stessa influencer, come da lei stessa ammesso, non appare così ingenua né vittima. Insomma dove sta la verità?