“È un malato di mente”. Alex Belli, parole fortissime al GF Vip. E ora tutti aspettano il faccia a faccia

Nonostante sia uscito dal ‘GF Vip’, Alex Belli continua a far parlare di sé anche alla luce dell’ingresso di Delia Duran nel programma. In attesa di scoprire cosa succederà nella puntata del 17 gennaio con Alfonso Signorini e le opinioniste Sonia Bruganelli e Adriana Volpe, nel reality show è arrivato un attacco senza precedenti all’ex gieffino. Utilizzare parole molto forti e gravi e chissà se il diretto interessato non vorrà addirittura decidere di risolvere la questione in altre sedi.

Nelle scorse ore la Duran ha anche svelato un segreto su Alex Belli a Miriana Trevisan: “Ho da dirti una cosa molto delicata. Tranquilla te lo faccio capire. Io sto cercando da tanto un figlio con lui. E come puoi ben vedere nulla è successo. Però forse ci vuole un metodo un pochino più forte e particolare. So che sarà difficile farlo e quindi per adesso ti dico questo”. Ma adesso torniamo all’attualità e andiamo a scoprire insieme chi ha usato termini inaspettati nei confronti dell’attore italiano.

Durante una conversazione al ‘GF Vip’, una delle concorrenti è andata decisamente oltre ogni limite e ha insultato pesantemente Alex Belli. Un giudizio durissimo, che non ha lasciato spazio ad equivoci: “Lui è un narcisista patologico, è un malato di mente. Alex è pericoloso per le donne, urla poi, ma cosa caz*** urli? Quando urlano è perché vengono smascherati. Poi se ci fai caso è sempre sopra le righe, fuori luogo. Come l’esorcista se ci butti sopra l’acqua santa”, ha chiosato nel suo discorso.





Ad essersi scagliata contro Alex Belli è stata la vippona Nathaly Caldonazzo. Il video che la mostra intenta a sparare a zero su di lui è diventato virale e sono in tanti ad averlo commentato: “Lui fa delle scenate assurde”, “Queste persone sono pericolose, ti annientano”, “Vero, basta ricordare la sua storia con l’ex moglie”, “Chi conosce le caratteristiche del narcisismo lo aveva già capito. Quello che abbiamo visto e sentito è quello. Studiatevi bene questa patologia”. Vedremo come l’ex concorrente reagirà.

La Caldonazzo ha anche parlato di altro, in particolare del suo misterioso fidanzato: “Ci conosciamo da tantissimo tempo, ma non abbiamo mai avuto una storia, per anni non ci siamo sentiti. Lui mi ha detto che mi ha sempre amato e ci credo. Negli ultimi tre mesi però è successo qualcosa, a me piace la sua follia e voglio un uomo che possa dimostrarmi di amare. Lui è veramente la mia anima gemella”.