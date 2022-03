“Non lo posso accettare”. GF Vip, Alex Belli senza parole: quello che ha visto e sentito fa molto male

Continuano ad esserci polemiche al ‘GF Vip’, a poche ore dalla semifinale del 10 marzo. Stavolta ad essersi arrabbiato l’ex concorrente Alex Belli, che ha scelto Twitter come canale di sfogo per rispondere a frasi poco gradevoli di un gieffino. Quest’ultimo lo ha infatti attaccato nelle scorse ore e il marito di Delia Duran ha deciso di non tenersi tutto per sé. E ha vomitato tutta la sua rabbia sul social network. Da non escludere un confronto durissimo in diretta nel penultimo appuntamento del reality.

Intanto, su Instagram non è sfuggita una Storia in particolare perché l’ha ricondivisa anche Alex Belli. L’attore ha condiviso nelle sue Stories un video di Valentina Barbieri e Antonio Basilico che imitano lui e Soleil Sorge all’interno della Casa. Circa quattro ore dopo, anche l’influencer 27enne ha condiviso esattamente la stessa Storia, facendo subito scattare commenti e soprattutto dubbi da parte dei fan. Si sono già sentiti dopo il reality o lei si è solo messa a sbirciare il profilo del marito di Delia?

Il concorrente del ‘GF Vip’ che ha fatto imbestialire Alex Belli si era rivolto infatti così nei confronti di Delia, come riportato da ‘Biccy’: “Figurati, tu non devi sentirti in colpa. Ti reputo una persona buona ma io a te e Alex non vi voglio rivedere più fuori di qui. Sarai anche buona, ma ciò non esclude tutti gli altri pareri che ho su di te. Hai legato meno con me ma molto di più con Jessica o con Lulù dopo averle insultate solo qualche settimana fa. Mi spiace ma dopo il GF te e Alex non voglio proprio vedervi, questo è quanto”.





Quindi, Alex Belli dopo aver ascoltato quelle parole rivolte anche contro di lui ha preso il suo cellulare e ha postato un messaggio su Twitter: “Caro il mio Barù, capisco il tuo umorismo tagliente! Ma non condivido la tua cattiveria gratuita…Io parlo di amore libero, tu di rutto libero, ma Barù dov’è? Dov’è la tua eleganza di nobiltà e la tua lealtà??”, si è chiesto. Si prefigura uno scontro molto duro nelle prossime ore tra l’attore e il nipote di Costantino della Gherardesca, con quest’ultimo che potrebbe anche rincarare la dose.

Caro il mio BARÙ, capisco il tuo umorismo Tagliente! Ma non condivido la tua cattiveria Gratuita…Io parlo di Amore libero, tu di Rutto libero, ma BARÙ dov’è? Dov’è la tua eleganza di nobiltà e la tua lealtà??#gvip #alexbelli VS #Baru March 9, 2022

E sotto il suo tweet i seguaci di Alex Belli hanno commentato: “Ti amo man”, “Dove sei Barù? Vieni fuori”, “E questo essere ignobile che cosa ha fatto?”. Come detto, la battaglia verbale potrebbe non fermarsi qui ma proseguire davanti ad Alfonso Signorini. Non resta che aspettare un po’ e capiremo cosa succederà nella Casa.