Altra puntata, altri colpi di scena. Assicurati, garantiti. Soddisfatti o rimborsati. Va beh, rimborsati no, però ci siamo capiti su. Al Grande Fratello Vip è il momento della verità. Ormai la finale è lì ad un passo. Due settimane, dopo un percorso iniziato sei mesi fa, sono bazzecole. Il traguardo lo vedono bene le varie Delia Duran, Lulù Selassié, Barù, Davide Silvestri e tutti gli altri ‘sopravvissuti’.

Gli ultimi ad uscire sono stati Nathaly Caldonazzo ed Alessandro Basciano. La prima, ormai in rotta di collisione con più di un concorrente è stata la meno votata dal pubblico. Il secondo è stato buttato fuori dopo un televoto flash, ma un istante dopo la sua Sophie Codegoni è scoppiata a piangere. L’ex UeD, tra le lacrime, è riuscita solo a sospirare, singhiozzando, un flebile e amarissimo “No…”. Troppo dura lasciare colui che le ha spezzato il cuore.

Un amore, sia detto a scanso di equivoci, che appare onesto, sincero, puro, per quanto possibile dietro tutte quelle telecamere. E pazienza se il solito – birichino ed ex di Sophie – Fabrizio Corona se n’è uscito con una delle sue intemerate: “La nostra storia è imparagonabile. Stare con me è come andare all’università e frequentare, nello stesso tempo, un master in comunicazione, in sesso e tutto il resto. Se eravamo innamorati? Lei sì. Se mi pensa ancora? Non le è passata. Ci rivedremo fra poco, lavora con me, la rappresento e ho molte idee per lei”.





“Alessandro Basciano non deve ostacolarla – ha aggiunto Corona nel corso di un’intervista – Uno che perde la pazienza con Alex Belli, come ha fatto lui, cosa potrà fare quando Sophie uscirà con me o con gente dello spettacolo? Deve capire che sta con una ragazza che non ha in mente di sposarsi e avere dei figli, lei ha una carriera e non può tarparle le ali. Forse è troppo per lui”. A queste accuse sprezzanti Alessandro ha risposto così: “Io sono diverso, non mi permetto di giudicare prima di conoscere le persone. Penso che lei per le sue capacità non abbia bisogno di lui, ma può anche affrontare qualsiasi lavoro con lui senza nessuna gelosia”.

Il VIP che deve abbandonare immediatamente la Casa di #GFVIP è… ALESSANDRO! pic.twitter.com/pmaKwcdp08 February 28, 2022

Questo mazzo posso finalmente dedicarlo a tutti VOI che ci siete stati dal primo giorno e che mi avete sempre supportato in tutto e per tutto! Grazie mille davvero 💪❤️ E adesso continuiamo a sostenere Sophie ❤️🙌 #GFvip #basciagoni pic.twitter.com/qFmyBiACYC March 1, 2022

Adesso che Alessandro Basciano è fuori dalla casa le conferme del sentimento verso Sophie Codegoni proseguono. Sul suo account ufficiale di Twitter eccolo in tutto il suo elegante splendore con un bel mazzo di rose rosse per il suo amore: “Questo mazzo posso finalmente dedicarlo a tutti VOI che ci siete stati dal primo giorno e che mi avete sempre supportato in tutto e per tutto! Grazie mille davvero 💪❤️ E adesso continuiamo a sostenere Sophie ❤️🙌 #GFvip #basciagoni”. Eh, sarà dura, ma per Sophie, come per gli altri, la gara non è ancora finita.