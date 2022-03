È uscito proprio quando l’ex si è rifatto vivo. Alessandro Basciano è stato uno dei concorrenti della sesta edizione del Grande Fratello Vip. L’imprenditore appassionato di automobili e papà del piccolo Nicolò, avuto dall’ex Clementina De Riu, ha dovuto lasciare nella Casa anche la sua Sophie. Ovviamente dopo l’esperienza di diverse settimane nel reality gli strascichi con gli altri inquilini ci sono eccome. Ad esempio quello con Nathaly Caldonazzo è emerso in tutta la sua gravità in queste ore.

L’ex di Massimo Troisi ha denunciato Alessandro Basciano dopo la litigata che tutti hanno visto in puntata e ora anche sui social. Motivo della discordia alcune frasi offensive che Nathaly Caldonazzo avrebbe detto nei giorni precedenti e che il fidanzato di Sophie Codegoni avrebbe sentito. Alfonso Signorini è stato chiaro: “Riguardo la prima frase di Nathaly a sfondo razziale è evidente che si tratta di un’espressione volgare e infelice ma non c’è stata alcuna volontà di offendere o di insultare nessuno”. Ma i toni tra i due hanno raggiunto livelli di guardia.

Nelle ultime ore, però, il cuore di Alessandro è in subbuglio anche per un’altra questione, ben più delicata. Proprio quando ha scoperto di dover lasciare il GF Vip, ecco le immagini di Chi con Fabrizio Corona in atteggiamenti inequivocabili con la sua Sophie. E con un messaggio d’amore dell’ex re dei paparazzi: “Sono qui e ti aspetto”. L’ex tronista di Ued non ha rivelato nulla di questa storia ad Alessandro. Che quindi lo ha scoperto così, nel peggiore dei modi.





In tanti hanno criticato Sophie Codegoni: “Abbiamo capito che ti innamori tanto facilmente!”. E c’è pure chi spinge Alessandro Basciano a prendere una decisione forte: “Ma Sophie che afferma di volere un figlio da un ragazzo che frequenta da pochi mesi, Alessandro, con cui se n’è detta peste e corna vi sembra normale? E lei sarebbe matura?”. Solo che, adesso, spunta fuori un’altra incognita. La mamma di Sophie Codegoni.

Proprio questa mattina, giovedì 3 marzo, la mamma di Sophie Codegoni, la signora Valeria Pasciuti ha detto: “Ieri ho conosciuto un uomo speciale con un animo buono. Vi auguro il meglio”. Il messaggio è arrivato su Instagram. Basterà questo per far star ‘tranquillo’ Alessandro? Mah, chi può dirlo? Voi potete?