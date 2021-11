“Sono stanco, vado via”. GF Vip, il colpo è duro e il vip minaccia di abbandonare la Casa

La lite tra Aldo Montano e Alex Belli è proseguita dopo la diretta del Grande Fratello Vip. Già durante la puntata tra i due c’è stato uno scontro pesante che ha avuto strascichi durante la mattinata di martedì 2 novembre. Tutto è iniziato dalla serata di Halloween, un momento che ha decisamente incrinato i rapporti all’interno della Casa più spiata d’Italia. Prima il confronto tra Alex Belli e Gianmaria Antinolfi in cui l’attore si è detto convinto che ‘imprenditore “sia un fake”.

Poi lo sfogo in confessionale di Alex Belli nei confronti di Aldo Montano in cui l’attore ha invitato lo schermidore, uno dei suoi amici all’interno della Casa, a “uscire allo scoperto” e ad “abbandonare l’aplomb da campione olimpico”. Alfonso Signorini ha fatto vedere tutto durante la puntata e Aldo Montano è rimasto di stucco e anche arrabbiato perché Belli, invece che chiedere direttamente un confronto con lui, ha preferito sfogarsi in confessionale. Belli ha provato ad abbassare i toni invitando l’amico a riderci su, ma la discussione sembra essere tutt’altro che conclusa.

Perché c’è stato un altro round in mattinata durante il quale entrambi hanno espresso il loro punto di vista. Quando Alex Belli lo ha saluto con un “ciao man, come stai?”, il campione non è riuscito a fingere spiegando a Belli di non volergli parlare. “Mi dispiace, però non puoi prendertela così. Se te la prendi così, vuol dire che hai la coda di paglia” ha risposto l’attore scatenando la reazione di Aldo Montano. “Tu pensi di fare le cose così, poi vieni e mi dici ‘ciao grande’. Io non faccio le cose così”. “Non faccio recite” aggiunge, facendo emergere che, dal suo punto di vista, l’attore sia un doppiogiochista.





“Io non sono qui per questo. Sono entrato al Grande Fratello portando dei valori in cui credo – ha proseguito Aldo Montano -. Non accetto degli attacchi così. Mi chiami, mi prendi e mi dici che hai da risolvere delle cose. Non vai in confessionale a fare la suora. Grande, grosso e cogl**ne. Potevi chiamarmi il giorno dopo e parlavamo, non mi fai vedere queste cose in confessionale. Tutta l’amicizia che hai montato era falsa”.

A quel punto Aldo Montano è letteralmente entrato in crisi e dopo il litigio con Alex Belli ha manifestato la voglia di lasciare la casa del Grande Fratello Vip 6. Lo sportivo ha nuovamente sottolineato come certe dinamiche non appartengano alla sua persona e a quel punto ha fatto intendere di volere abbandonare il programma. Naturalmente immediatamente gli altri Vipponi hanno cercato di convincere Aldo a non prendere decisioni affrettate, e sembrerebbe che per il momento il gieffino sia tornato sui suoi passi.