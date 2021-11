Giornata di sorprese e aerei al GF Vip 6. A poche ore dalla diretta su Canale 5 condotta da Alfonso Signorini un aereo è passato sopra la casa più spiata d’Italia. I destinatari del messaggio sono Gianmaria Antinolfi e Sophie Codegoni. Già qualche giorno fa l’ex tronista di Uomini e Donne è stata la destinataria di un messaggio che volava sopra la testa dei vipponi.

“Sofy, a te che sei la mia topina” è il criptico messaggio indirizzato alla ragazza, di cui però non è chiaro il mittente. Inizialmente Clarissa, consapevole che ‘topina’ è il soprannome con cui la chiama sua madre, è convinta che sia stata proprio lei a inviarle l’aereo. Sophie Codegoni, però, non ne è convinta: “Questo non è un messaggio dalla mia famiglia, mi avrebbero scritto qualcosa per darmi forza”. “Può darsi che da quando sei arrivata qui ti sei un po’ confusa” dice Carmen Russo, riferendosi alla possibilità che possa essere stato un uomo a mandarle la sorpresa. L’ex tronista di Uomini e Donne non lo crede possibile, dal momento che nessuna delle sue frequentazioni ha mai utilizzato quell’appellativo per riferirsi a lei.

Nelle ultime ore un altro aereo ha sorvolato la casa e ancora una volta Sophie Codegoni è stata la destinataria dello striscione, in questa occasione insieme a Gianmaria Antinolfi. Avvisata dagli altri concorrenti la ragazza si è precipitata in giardino entusiasta, senza sapere però ciò che l’avrebbe aspettata. Insieme agli altri compagni del GF Vip ha letto il messaggio che recitava quanto segue: “Giansofy, vivetevi senza paura – Fan”. Questo quanto recita l’aereo che per un po’ ha sfrecciato sopra la casa di Cinecittà.





Con ironia l’ex tronista di Uomini e Donne ha commentato, tra una risata e l’altra: “Aiuto! Salvatemi!”, come un volersi liberare definitivamente da questa situazione. Per poi aggiungere ancora Sophie ha aggiunto: “Hai ricevuto un aereo con me e uno con Soleil“. L’imprenditore napoletano, invece, è sembrato felice di questo gesto da parte sei fan e, oltre a ringraziare, ha esclamato: “Bellissimo” .

La frase di Sophie Codegoni va letta nell’ottica della storia con Gianmaria Antinolfi. Infatti i due si sono avvicinati molto nelle ultime settimane, ma lui sembra non averla mai convinta a pieno, sebbene lei gli abbia concesso una chance, che non ha saputo sfruttare a dovere. Tra loro in queste settimane ci sono stati diversi momenti di tensione e incomprensioni. La ragazza pretendeva più attenzioni che invece sono arrivate solo a tratti e ora Gianmaria Antinolfi sta pagando queste disattenzioni con la distanza tra i due.