GF Vip, Adriana Volpe e la frecciatina contro Sonia Bruganelli. Alti e bassi tra le opinioniste Vip del reality show di Alfonso Signorini. In onda la 47esima puntata che ha decisamente tenuto incollati allo schermo numerosissimi telespettatori italiani con una conclusione epica. E se da un lato il grande finale si avvicina, dall’altro il reality show continua a procedere con i suoi colpi di scena.

Riflettori accesi su Adriana Volpe che nel corso della messa in onda è stata colta alla sprovvista dalla frase a doppiosenso da parte di Alex Belli: “Ti ho portato una pietra direttamente dal deserto. È una pietra energetica, so che ne hai tanto bisogno e fanne tesoro”. Tra le risate di tutti, anche il padrone di casa ha ben pensato di intervenire compiendo una gaffe.

Pietra ‘fallica’ scambiata per un acchiappasogni: “Tu mi hai chiesto cosa sogno… E chi lo molla più questo. Solo una matta come me”. Una puntata ricca, si diceva dal principio, che avrebbe anche portato all’eliminazione di alcuni concorrenti, come Miriana Trevisan e Soleil Sorge, decretando dunque il passaggio dritto verso la finale di Davide Silvestri.





E tra emozione e risate condivise, non poteva mancare la frecciatina di Adriana Volpe nei confronti di Sonia Bruganelli. Toni alticci per tutta la messa in onda tra le due, poi culminata con la frase finale proncunicata dalla Volpe che avrebbe dato alla collega, come si apprende su LaPresse, della “circense”.

Un momento che fa tornare alla mente quanto affermato dalla moglie di Paolo Bonolis in merito alle condizioni fissate per la sua eventuale partecipazione futura alla nuova edizione del reality: “Potrei però pensare di fare l’opinionista da sola con Alfonso visto che con lui mi sono trovata molto bene. Io e lui soltanto però. Mi ingolosirebbe la veste di unica opinionista“.