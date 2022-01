“Così non si va avanti”. GF Vip, Adriana Volpe non ci sta. E lancia l’allarme sui concorrenti

I telespettatori continuano a seguire con costanza e passione le vicende del ‘GF Vip’, anche se le polemiche sono sempre dietro l’angolo e a tratti anche il pubblico è innervosito un po’ troppo da dinamiche troppo accese. Ci sono state nelle ultime settimane situazioni molto sgradevoli con protagoniste Katia Ricciarelli, Miriana Trevisan e Lulù Selassié. Ma nell’ultima puntata è scoppiata in lacrime pure Jessica Selassié. E ora Adriana Volpe ha deciso di dire la sua sull’edizione del reality show.

Prima di parlarvi dell’opinionista Adriana Volpe, c’è stato un altro episodio accaduto il 17 gennaio. Nella melma è finito anche Alessandro Basciano, ripreso da Alfonso Signorini dopo alcune frasi rivolte a Sophie in uno dei loro battibecchi. “Certamente certe espressioni appartengono alla mentalità maschilista, che onestamente non è il massimo da sentire”, ha detto il conduttore che lo ha invitato a non ripetere l’errore. Parole, quelle di Signorini, commentate anche da Sophie Codegoni.

Adriana Volpe ha rilasciato un’intervista a ‘Nuovo Tv’ e non ha disdegnato nemmeno attacchi alla collega Sonia Bruganelli, con la quale ha avuto parecchi problemi nel recente passato. Ha ironizzato infatti sulle vacanze natalizie della moglie di Paolo Bonolis: “C’è chi può fare le vacanze e chi no. C’è chi quando prende un impegno lo porta fino in fondo”. Poi però è scesa maggiormente nei dettagli e si è lasciata andare ad un commento molto netto e drastico sui concorrenti del reality show.





Soffermandosi sugli ultimi fatti al ‘GF Vip’ e anche sulla lite scoppiata tra Katia Ricciarelli e Lulù Selassié, Adriana Volpa è stata categorica e ha ammesso che ormai si è perso il controllo nella Casa più spiata d’Italia: “Dentro la Casa del GF Vip si è creata una situazione ingestibile. Lo scontro tra Katia e Lulù è stato raccapricciante. Il reality show si sta rivelando un’arma a doppio taglio per i concorrenti”. Quindi, secondo lei, i gieffini non starebbero facendo emergere i lati migliori di loro.

Intanto, Lulù Selassié ha comunicato la data di addio di Manuel Bortuzzo, parlando con la sorella Jessica: “Se stai con noi non ci dai fastidio, anche la notte se vuoi. Io devo stare con lui perché venerdì va via e voglio fargli compagnia. Non posso rischiare di perdere anche te venerdì. Pensa a queste parole, che sono quelle che ti direbbe anche la mamma”. Un’altra situazione ancora tutta in divenire.