GF Vip, Adriana Volpe senza filtri. La data X sempre più vicina. A breve il pubblico italiano avrà modo di conscere il nome del vincitore Vip della sesta edizione del reality show di Alfonso Signorini. E in attesa di scoprire chi salirà sul podio dopo tanti mesi di convivenza ‘forzata’, anche le opinioniste si trovano nel bel mezzo di un bilancio sul programma.

Vesti del tutto nuove per Sonia Bruganelli, che di recente avrebbe dichiarato di non avere intenzione di proseguire anche il prossimo anno nel ruolo di opinionista. Un’esperienza televisiva, quella del reality, che diventa più unica che rara e che inevitabilmente segna un percorso significativo sul piccolo schermo. E Adriana Volpe dal canto suo ne sa qualcosa in più.

Infatti, se per la sesta edizione del GF Vip, Adriana Volpe si è rivelata una valida opinionista, è bene ricordare che la showgirl e conduttrice ha vissuto l’esperienza anche da concorrente. Ricorda quelle emozioni così: “Sonia è andata, io non ho avuto il coraggio. Sono stata concorrente, è stata un’esperienza forte e intensa. Vedere la Casa così da vicino sarebbe una botta allo stomaco e al cuore alla quale non mi sento pronta”.





Ebbene si, Sonia Bruganelli ha deciso di prendere dimestichezza con la stanza dell’acquario senza rifletterci troppo, ma per Adriana le cose stanno diversamente e nel corso della stessa ntervista rilasciata per il settimanale Tele Sette ha spiegato con parole del tutto nuove cosa comporta rivivere anche con il pensiero quei momenti da gieffina.

Ma come opinionista, alcune considerazioni vanno anche alla collega Sonia, con la quale le tensioni sembrano essere state smorzate: “Il nostro valore aggiunto è proprio questo, essere distanti nelle opinioni e in contrapposizione”. E in vista dell’attesissima puntata finale ammette: “Le maschere cominciano a cadere e le strategie di gioco diventano palesi. Cambiano alleanze e dinamiche”.

: