Anche il pre-puntata del ‘GF Vip’ è stato a dir poco incandescente. La notizia è venuta fuori solamente ora e il video sta diventando virale, infatti Gianmaria Antinolfi ha fatto una pesante accusa a Soleil Sorge. E c’è anche un terzo soggetto ad essere stato messo in mezzo, quindi non è da escludere che possano esserci strascichi anche nelle prossime ore. Il battibecco è cominciato, nel momento in cui la ragazza ha iniziato a provocarlo con una dichiarazione pungente. Ma lui ha poi dato il meglio di sé.

Dopo l’appuntamento in diretta, Soleil Sorge si è appartata con Manila Nazzaro e le ha confidato che vorrebbe uscire dal programma. “Ci sono troppe situazioni che non mi piacciono più. […] Comunque io mi sa che faccio campagna elettorale per farmi uscire fuori questa settimana, perché qua dentro non ce la faccio più. Perché non devo dirlo? Questo è quello che penso ti giuro”. La Nazzaro però ha cercato di far cambiare idea a Soleil Sorge: “Non devi dire queste cose nemmeno per scherzo.

Mentre si trovavano a dialogare, Soleil Sorge ha immediatamente messo sotto tiro Gianmaria, infatti gli ha detto che lui è famoso esclusivamente per la relazione sentimentale avuta con Belen Rodriguez: “Solo per questo fai parte del cast del Grande Fratello Vip. Ti ricordo che quello che si trova qui perché è uscito sui giornali con qualche donna sei tu, di certo non io”. Ma Antinolfi ha replicato, accusando la compagna di avventura di aver organizzato un avvenimento. Chissà se e quando finiranno queste polemiche.





E a quel punto ecco arrivare la bordata di Gianmaria Antinolfi, che ha rivelato un retroscena di Soleil Sorge con Andrea Iannone: “E tu per una paparazzata organizzata da te, pensa un po’, con Iannone. L’hai organizzata tu”. Lei è parsa molto nervosa per questa insinuazione, ma ha preferito mantenere il silenzio forse per non far degenerare la situazione. Staremo a vedere se ci sarà una smentita ufficiale sia da parte della vippona che dal motociclista, tirato in ballo senza che avesse la possibilità di replicare.

Gianmaria zittendo la bulletta e dicendole che è lei ad organizzarsi le paparazzate e lo ha fatto anche con Iannone. Adorissimo #gfvip pic.twitter.com/MJj4YCYwm4 January 10, 2022

E un’utente ha commentato così: “Gianmaria, zittendo la bulletta e dicendole che è lei ad organizzarsi le paparazzate e lo ha fatto anche con Iannone. Adorissimo”. E altri: “Non capisco che dice, aiutooo”, “Ops, Soleil ha smesso di funzionare”, “Gianmaria ha iniziato ad attaccare Soleil senza motivo, con un’uscita che poteva benissimo risparmiarsi. Solo perché lei è in nomination”.