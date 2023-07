Una cosa è certa, la nuova edizione del GF Vip 8 sarà una cosa del tutto nuova. L’ufficialità di una mini rivoluzione era stata data da Pier Silvio Berlusconi durante la presentazione dei palinsesti nelle settimane scorse. “I reality? Non impazzisco ma far finta di non vedere ciò che piace al pubblico, vuol dire non essere connessi alla realtà. Ma basta con vip e nip, termini terribili: torniamo alle storie. Penso che i reality siano inevitabilmente un pezzo della tv commerciale”, aveva detto.

E ancora: “Ci sono però limiti che non vanno superati. Tatuaggi, parolacce, scollature, non era quello. Ci sono limiti che hanno a che fare con sensibilità e rispetto dei singoli. Ho visto una puntata e così non va bene: non è singolo episodio, dipende da come viene rappresentata una cosa e il contesto”. Per cambiare il contesto pare che Pier Silvio abbia in mente numerosi colpi.





Selvaggia Lucarelli, no alla scelta di Cesara Buonamici al GF Vip 8

Il primo rilanciato da Dagospia nelle ore scorse. Che scrive: “Flash! Cesara Buonamici sarà opinionista unica al prossimo Grande Fratello – come Dago-anticipato da Giuseppe Candela, si tratta una scelta per spiazzare e ‘alzare il livello’ della trasmissione, in linea con il nuovo corso anti-trash di Mediaset voluto da Pier Silvio Berlusconi…”. Una scelta contestata da più parti.

E anche da Selvaggia Lucarelli, giornalista, opinionista e giudice amatissima di Ballando con le stelle. Che scrive: “La scelta di Cesara Buonamici come opinionista unica del GF è, nonostante le buone intenzioni, sbagliata. Se l’intenzione è di riportare il trash alla dimensione dell’intrattenimento, bisogna pescare tra chi sa fare intrattenimento, non una giornalista che serve chiaramente al posizionamento. Perché rischia di non servire al programma”, ha spiegato la Lucarelli.

E ora non resta che aspettare settembre per capire come se la caverà in questo nuovo inedito ruolo. Cesara Buonamici, 66 anni, è il simbolo del telegiornale di Canale 5. Basti pensare che lavora al tg dal 1992. L’anno scorso si è resa protagonista anche di un evento meraviglioso a livello privato, infatti si è sposata con un medico originario dell’Israele, col quale era fidanzata da 24 anni.