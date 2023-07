GF Vip 8, l’idea di Pier Sivlio Berlusconi. Mancano ancora diverse settimane all’inizio della nuova edizione del reality più guardato dell’universo… va beh, abbiamo esagerato, però se siete tra quelli che dicono ad alta voce “Io il GF Vip? Mai guardato, anzi mi fa schifo ar ca…” e poi ogni tanto date una sbirciatina non dovreste parlare. Dicevamo, l’ad di Mediaset avrebbe proposto un volto molto noto di Canale 5 come opinionista da affiancare ad Alfonso Signorini.

Che ci sia Alfonso Signorini alla guida del programma non è da mettere in discussione. Nei giorni scorsi si è parlato dell’ipotesi Paola Barale come ‘primo violino’, se così vogliamo dire, per commentare le gesta più o meno eroiche degli inquilini della Casa. Ma come seconda opinionista? Sembra infatti dato per scontato che Sonia Bruganelli e Orietta Berti non faranno più parte del cast (sempre di ipotesi parliamo eh… ndr). E allora ecco che spunta fuori un nome importante direttamente dal TG 5.

Leggi anche: “Perché sono quella giusta”. L’appello della discussa vip della tv direttamente a Pier Silvio Berlusconi





Opinionisti GF Vip 8, arriva la proposta di Pier Silvio Berlusconi

Come annunciato da Dagospia, solitamente ben informato su parecchi argomenti, specialmente trash, super trash ed ex trash – come da indicazioni dello stesso Berlusconi Jr – come opinionista Alfonso potrebbe avere nientepopodimeno che Cesara Buonamici. Il popolare volto del telegiornale di Canale 5, giornalista di grande professionalità in onda ormai da decenni nella rete ammiraglia di Mediaset, potrebbe essere la persona giusta per dare un ‘tono di maggior serietà’ al reality.

Ma, come fa notare anche GossipeTV, ciò non significa che anche altre personalità del mondo dello spettacolo, come ad esempio l’ex concorrente Katia Ricciarelli , non abbiano possibilità di entrare nel cast. Quel che sembra certa è l’intenzione di Pier Silvio Berlusconi di dare una svolta chiara al programma. Come dimostra l’esclusione di influencer e di persone che hanno un profilo su OnlyFans.

Parenzo: «Cruciani? La prima volta mi dissi: questo è matto. Ho pensato di lasciare la Zanzara» https://t.co/3brC1mXtTS …nel giorno dell’uscita di “Ebreo, Giudeo, Naso adunco”, grazie a @the_thinredline che mi ha fatto dire cose mai dette.. — David Parenzo (@DAVIDPARENZO) July 4, 2023

Alfonso Signorini ha già dovuto incassare il no sulla lista di possibili vip da invitare nel GF Vip 8. Secondo quanto filtra dai vertici del Biscione un altro nome caldo come opinionista è quello dell’ex moglie ed ex concorrente Elisabetta Gregoraci (do you remember la love story con un certo Pier Paolo Pretelli?) . E poi c’è lui, Giuseppe Cruciani, uno sul quale il collega Parenzo dice: “Cruciani? La prima volta mi dissi: questo è matto. Ho pensato di lasciare la Zanzara…”. Eh lo so, la situazione è questa qua.

“È lui il nuovo opinionista”. GF vip, fuori anche Orietta Berti: al suo posto il big di Amici