Grande Fratello Vip 8, fuori l’indiscrezione. Forse non tutti la ricorderanno, ma lei ha decisamente segnato pagine indimenticabili del programma di Real Time. E adesso come non valutare la possibilità di entrare a fare parte del cast dei concorrenti della casa più spiata d’Italia? Dopo il ‘no’ secco di Claudia Gerini e Ornella Muti, la casa più spiata d’Italia potrebbe accogliere proprio l’ex volto di Primo appuntamento. L’indiscrezione lanciata è di BlogTiVuItaliana.

Silvia Magarre entra al GF Vip 8? Su BlogTiVuItaliana si apprende fresca di giornata l’indiscrezione che riguarderebbe da vicino la possibilità di vedere all’interno della casa più spiata d’Italia proprio l’ex volto gettonatissimo di Primo appuntamento: “Possiamo rivelare che ai casting per partecipare al prossimo Grande Fratello VIP 8 si sono presentati molti volti già visti in tv, uno fra tutti Silvia di Primo Appuntamento. Avete capito proprio bene: il personaggio tormentone delle ultime sei edizioni di Primo Appuntamento ha partecipato ai casting alla tappa del 7 luglio 2023 svoltasi presso Cinecittà World a Roma”.

Quindi la possibilità potrebbe prospettarsi come concreta, anche se è bene sottolineare che Silvia non è una vera e propria vippona in senso stretto. Sicuramente però avendo partecipato al programma di Real Time nel corso delle sei ultime stagioni, il pubblico italiano ha di certo imparato a conoscerla meglio e apprezzarla. Senza dimenticare che anche il famoso trio della GialappaShow ne ha creato anche un tormentone.

E sempre a proposito della partecipazione di Silvia al GF Vip 8, anche Fanpage ha pensato di riportare la notizia sottolineando che: “Gli autori che in queste settimane stanno selezionando il cast del Grande Fratello e quello de La Pupa e il Secchione, starebbero applicando due regole ben precise. I due pilastri a cui attenersi sarebbero: “No influencer e no OnlyFans”, ci fa sapere una fonte”.

E ancora: “In particolare, nella casa (soprattutto tra i concorrenti sconosciuti) non sarebbero benaccetti personaggi nati sui social, gli influencer; mentre per quanto riguarda La Pupa e Il Secchione, non sarebbero ammessi concorrenti che abbiano un profilo su OnlyFans. Questa seconda regola potrebbe applicarsi anche al cast del Grande Fratello”. Resta il fatto che la notizia ha alzato un vero e proprio polverone: “Non avevano detto stop al trash?”, si sente vociferare tra i commenti.