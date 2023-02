Al GF Vip 7 scatta il bacio tra le due concorrenti. Tutto è avvenuto in piscina, mentre si stavano tutti divertendo a nuotare e giocare. Un momento che ha lasciato stupefatto il pubblico, che ora sta sperando nella nascita di questa inaspettata coppia. Tutto è successo durante la festa di compleanno dedicata ad Antonino Spinalbese, che un paio di giorni fa ha festeggiato 28 anni nella casa più spiata d’Italia. I telespettatori non si aspettavano quell’intimità tra le vippone, che si è realizzata a sorpresa.

Nella casa del GF Vip 7 c’è stato dunque un bacio tra due concorrenti e ora si sogna una coppia composta da donne. Intanto, a proposito dell’ex di Belen, c’è chi sta richiedendo a gran voce la sua eliminazione dalla trasmissione tramite squalifica per aver esclamato: “Facciamo i mong***”. Ma altri utenti hanno fatto notare che provvedimenti così drastici non sono stati presi nei confronti di altri compagni di avventura, quindi potrebbe essere semplicemente rimproverato dalla regia del reality show.

GF Vip 7, bacio tra due concorrenti donne

Il colpo di scena al GF Vip 7 si è verificato improvvisamente. Il bacio ha coinvolto subito le due concorrenti, che sono apparse molto intime e con un feeling da fare invidia. Una delle prime ad accorgersene dell’accaduto è stata Nicole Murgia, che è parsa entusiasta. Tra di loro c’è stato questo momento di passione, accompagnato anche da semplici carezze e abbracci meravigliosi. Sembrava che stessero semplicemente giocando in acqua, ma poi è scattato il fantastico bacio sulle labbra.

A baciarsi sono state Giaele De Donà e Oriana Marzoli. Nonostante la prima abbia il marito Bradford Beck, c’è chi sta sperando che possa ugualmente legarsi sentimentalmente all’influencer venezuelana. Queste le reazioni su TikTok, sotto il video diventato virale: “Daniele non si sbaglia su Oriana, non mi fido”, “Questo è divertimento”, “Bellissime”, “E cosa c’è di male? Anzi, bello”, “Mamma mia, si divertono e sono amiche. Anche io mi divertivo così”, “Ma come si divertono bene insieme, meraviglioso”.

Giaele nei giorni scorsi ha voluto dire la sua su Antonella Fiordelisi: “Questa persona è capace di distorcere completamente la realtà a suo favore per fare la vittima. Io stessa ho sentito che ha detto ad Edoardo (Donnamaria n.d.r.): ‘Non mettermi le mani addosso’. Ho sentito con le mie orecchie”.