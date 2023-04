Ormai siamo vicinissimi alla finale del GF Vip 7. Nella finale di questa sera ci sono Oriana Marzoli, Micol Incorvaia, Giaele De Donà, Edoardo Tavassi e Nikita Pelizon. Inoltre, novità assoluta, proprio lunedì 3 aprile tramite televoto si conoscerà il nome del sesto finalista tra Alberto De Pisis e Milena Miconi.

Prima del gran finale, che arriva dopo sei mesi di reclusione nella casa, i concorrenti si sono confrontati.

La produzione del GF Vip 7 ha deciso di mettere i concorrenti di fronte alla verità. I vipponi hanno dovuto pescare un bigliettino sul quale c’era scritto un nome e dire la loro. La pesca è iniziata con Micol Incorvaia che ha pescato il biglietto con il nome di Oriana Marzoli. Di recente le due hanno avuto un battibecco. Hanno discusso per via di un bicchiere “troppo pieno” di vino. Dopo cena i concorrenti del GF Vip 7 si sono riuniti per le “ultime verità”.

Micol Incorvaia, nonostante le incomprensioni durante la cena, ha speso belle parole per l’amica del GF Vip 7: “Sei stata una compagna di viaggio stupenda, sei una bellissima persona. Hai buoni sentimenti, credi nei legami, pensavo che avendo fatto diversi reality, avendo stretto legami di amicizia in altri reality, non dessi il giusto peso ai rapporti. Invece mi sono ricreduta, mi sono ritrovata a capire che effettivamente tu dai molto peso non solo ai rapporti ma anche alle parole. Amo la tua schiettezza, la tua sincerità anche a costo della lite”.

Non potevano mancare le dure parole di Nikita Pelizon contro Edoardo Tavassi. “Ho provato a parlarti. Avrei preferito non facessi commenti inopportuni durante le puntate o le nomination”, ha detto la concorrente del GF Vip 7. Poi è stata la volta di Milena Miconi, che ha criticato Alberto De Pisis definendolo “pungente e a volte egoista“. La vippona ha però ammesso che De Pisis è sempre stato uno dei pochi ad averla capita. Oriana Marzoli ha pescato il nome di Nikita Pelizon: “Ci sono delle cose che non sono giuste. In questi giorni ti ho vista diversamente e possiamo andare d’accordo… Siamo tutti umani e sbagliamo con i nostri errori”.

La famosa amicizia di sta gentaccia si può riassumere con la frase: buon viso a cattivo gioco ⚰️ #gfvip #nikiters #NikiEnchantix pic.twitter.com/klxtbO0Mj3 — 声 KOE (@koe0712) April 1, 2023

Giaele De Donà ha parlato di Micol Incorvaia: “Cosa dirti che non ti ho già detto? Sei la prima amica che ho avuto qui dentro. Sai l’affetto che ho per te e le cose belle non te le elenco. Sei come me, il tuo umore cambia in continuazione e per questo ti capisco. Ma se devo essere sincera c’è stata una settimana fa che per tre giorni non capivo cosa avessi perché ti sentivo fredda e distante ma non volevo dirtelo ma poi è passato. L’ultimo a pescare il biglietto del GF Vip 7 è stato Alberto De Pisis, che ha parlato di Giaele: “All’apparenza sembri superficiale, ma sei molto altruista, una ragazza dal cuore d’oro. Ci sei sempre stata!”.