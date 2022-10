Clamoroso colpo di scena al GF Vip 7 con tre concorrenti pronti all’uscita dal programma. In questi ultimi giorni gli umori nella Casa più spiata d’Italia si sono abbassati tantissimo e per varie vicissitudini c’è chi è entrato in crisi profonda. Ci sono dunque dei gieffini che non stanno riuscendo ad affrontare nel migliore dei modi determinate problematiche e la soluzione potrebbe essere quella di varcare la porta rossa e ritornare alla vita quotidiana. Una notizia che ovviamente non farebbe piacere ad Alfonso Signorini.

Il conduttore potrebbe essere costretto ad accelerare i tempi per far entrare qualcun altro al posto loro. Non ci sono ancora decisioni definitive, ma secondo voci sempre più insistenti rilanciate dal sito Il Sussidiario, il GF Vip 7 potrebbe perdere tre concorrenti, che stanno cercando la via d’uscita. Non se la sentirebbero più di condividere i propri spazi all’interno del reality show di Canale 5 e avrebbero bisogno di un ritorno alla normalità. Il conduttore farà di tutto per farli desistere, ma non sarà affatto facile.

GF Vip 7, tre concorrenti pronti per l’uscita: chi sono

Al GF Vip 7 tre concorrenti vedono l’uscita dalla trasmissione sempre più da vicino e il pubblico col televoto non c’entra assolutamente niente. Sono loro stessi ad aver manifestato insofferenza e quindi c’è chi sia convinto che un loro abbandono possa essere imminente e addirittura ufficializzato già nella prossima puntata, in programma lunedì 24 ottobre. La prima intenzionata ad andare via sarebbe Giaele De Donà, andata in difficoltà dopo il suo interesse per Antonino Spinalbese e la paura di fare del male al marito.

Giaele potrebbe quindi preferire tornare a casa per chiarire questi aspetti col coniuge. Poi, sarebbe vicino ad alzare bandiera bianca pure Amaurys Perez in seguito alla furibonda lite avuta con il coinquilino Charlie Gnocchi per motivazioni ancora sconosciute. Se ne parlerà sicuramente con Signorini, ma comunque Amaurys ha avuto una crisi emotiva e ha esclamato: “Ho fatto cose orribili”. Quindi, potrebbe informare il conduttore della sua decisione di dire addio al programma. E poi c’è anche un altro ad un passo dal tracollo.

Infine, Daniele Dal Moro ha toccato il delicatissimo tema della sua vecchia dipendenza da sostanze stupefacenti e ha ammesso di essere stato colpito anche dalla depressione. Quindi, non si sentirebbe a suo agio al GF Vip e sarebbe voglioso di lasciare tutto per riprendere la sua normale quotidianità fuori dal programma.