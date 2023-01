GF Vip 7, Oriana Marzoli nella lente di ingrandimento di Orietta Berti; spesso silenziosa ma sempre attenta l’opinionista si è accorta di quanto fatto dalla concorrente e non ha risparmiato un commento severo. Oriana che viene da una settimana difficile, reduce dalla solita valanga di critiche e dal confronto con Daniele Dal Moro: “Se tu mi chiedi oggi ‘per come stanno le cose potresti avere qualcosa con Oriana?’ ti direi di no. Con te sto bene. Metto in dubbio il fatto che mi fido”, aveva detto.



E ancora: “Tu è come se a me mi avessi ferito, ma tu a me non dovevi niente, non ce l’ho con te. Ma di base sono inca**to perché se fra di noi le cose sono così, è perché tu le hai fatte venire così. A parole non riesco a essere carino perché per me non te le meriti. Quando sono con te sono carino, ma anche arrabbiato”.

GF Vip 7, Orietta Berti bacchetta Oriana Marzoli: “Basta parolacce”



Confronto che c’è stato anche ieri sera. Parlando del loro rapporto Dal Moro ha detto: “Il mio percorso, la mia vita è stata segnata da persone che non si sono comportate nel migliore dei modi. Se dovessi dirti il perché, io non lo so. Non credo di essermelo mai meritato, non lo so. Non sono mai stata una persona cattiva”.



“Il problema tra me e Oriana non è solo la fiducia, il mio punto di domanda è che non riesco a capire il valore che lei dà alla nostra cosa. Io penso che a Oriana sia sempre piaciuto Luca”. Parole che non hanno lasciato indifferente Oriana e neppure Sonia Bruganelli che ha detto la sua su Luca: “Per lui quello che ha visto prima conta, è vero che stanno dentro la casa, è normale che possa avere un’attrazione, lui ci tiene e tenendoci ha paura”.



Insomma, il carattere di Oriana Marzoli terrebbe lontano Luca Onestini. La delusione di Oriana è sfociata in una serie di parolacce, tanto ripetute che Orietta Berti è intervenuta: “Che non ripeta più quella parolaccia siciliana che le hanno insegnato lì perché la degrada, non dirla più perché li altri non ti dicono niente”. Anche Signorini è intervenuto: “Pare che la tiri fuori ogni due secondi, non è una bella cosa”.