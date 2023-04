Importanti rivelazioni al GF Vip 7 di Oriana Marzoli su Daniele Dal Moro, a pochissime ore dall’atto finale del programma. Lei ha ormai preso consapevolezza di un fatto molto importante e lo ha esternato davanti alle telecamere, durante una sua conversazione con Edoardo Tavassi. Per l’influencer venezuelana è tempo di fare bilanci e ha anche vissuto dei momenti tutt’altro che felici nelle scorse ore, a causa di una scelta fatta dalla produzione che l’ha indispettita non poco. E ha chiesto cambiamenti alla regia.

Infatti, al GF Vip 7 Oriana Marzoli non è stata artefice solamente di questo gesto nei confronti di Daniele Dal Moro. Mentre era ormai cominciata l’ultima giornata all’interno del reality show, prima della finalissima del 3 aprile, lei ha avuto un umore sotto i tacchi e subito si è scoperto il motivo. Le sue parole sono state le seguenti: “Basta, togliete questa canzone che è per mettersi a piangere“. Oriana stava ascoltando la canzone Una vita da mediano del cantante Ligabue, quando è stata pervasa dalla tristezza.

GF Vip 7, cosa ha detto Oriana Marzoli su Daniele Dal Moro

Non hanno avuto un rapporto semplicissimo durante la loro esperienza al GF Vip 7, ma Oriana Marzoli non ha mai smesso di pensare a Daniele Dal Moro nonostante i litigi e la successiva squalifica dell’ex vippone. Ora, però, la ragazza sembra aver ormai compreso perfettamente cosa stia succedendo e il rischio è che debba rassegnarsi definitivamente. Le dichiarazioni durante il suo dialogo con Tavassi sono state molto chiare, quindi c’è la possibilità che una volta finito il reality la vicenda non si concluda con un lieto fine.

Parlando col fratello di Guendalina Tavassi, Oriana ha esclamato: “Se non ho ricevuto niente, un messaggio da parte sua, lascio stare“. Quindi, starebbe iniziando a pensare che non ci siano chance per portare avanti questa eventuale relazione anche quando uscirà dalla casa più spiata d’Italia. Dal Moro ha sempre fatto sapere di non aver voluto mai inviare video o alcuni messaggi per evitare strumentalizzazioni, ma lei ci è rimasta malissimo perché si sarebbe aspettata qualcosa.

C’è intanto grandissima attesa per l’appuntamento finale con Alfonso Signorini, Sonia Bruganelli ed Orietta Berti. Nel corso della notte tra il 3 e il 4 aprile scopriremo il nome del vincitore della settima edizione del GF Vip.