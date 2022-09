Meno di 10 giorni all’inizio della nuova edizione del GF Vip 7 e, come sempre, il toto concorrenti impazza. Alfonso Signorini aveva fatto sapere di non voler rivelare alcun nome fino alle fine, ma le voci inevitabilmente girano. In proposito scriveva Tv, Sorrisi e Canzoni come: “Dopo Giovanni Ciacci e Wilma Goich vi diciamo che per gli altri 22 nomi ci sarà da aspettare. Questa è la grande novità di quest’anno. Sì dovremo aspettare la sera del 19 settembre, quando partirà il programma. In pratica è cambiata la liturgia del GF. Quindi i concorrenti verranno svelati volta per volta. Comunque troverete in queste tre interviste molte cose inaspettate”.



Intanto l’atmosfera è già incandescente. Nel corso di un’intervista a Tv Sorrisi e Canzoni Alfonso Signorini ha reso pubblico il motivo per cui non ha più voluto Adriana Volpe con sé al GF Vip. Il conduttore ha tirato in ballo le continue tensioni con Sonia Bruganelli: “Questa loro rivalità finiva per creare in studio una tensione tra loro che si trasferiva anche su di me. Ed alla lunga mi infastidiva”.





GF Vip 7, Luca Salatino tra i prossimi concorrenti?



Per questo la scelta è caduta su Orietta Berti, voluta a tutti i costi. “Orietta era un mio chiodo fisso – ha spiegato Signorini -. È elemento di cui avevo assoluto bisogno quest’anno. La seconda ragione è che l’avevo vista nel programma “Ora o mai più”: quando serve non si fa mettere i piedi in testa e se qualcosa non le piace, lo dice. Come Sonia. Peraltro Orietta da quando ha 15 anni dorme tre ore per notte. E dalle 23 all’1 di notte dà il meglio di sé. Sonia invece dopo una certa ora ha un cedimento, così si equilibrano”. (Leggi anche Loredana Bertè: età, altezza e peso. La carriera, i drammi e la vita privata della cantante)



Orietta e Sonia che si preannuncia essere una coppia molto ben assortita la cantate dal temperamento più tranquillo, la moglie di Paolo Bonolis più pungente. Tra le due però sembra già esserci un bel feeling. E sicuramente ne vedremo delle belle. Così mentre pare che Alfonso Signorini abbia scelto un ex tronista/ex corteggiatore. Si tratterebbe di Luca Salatino, fresco di trono classico.



Tempo fa si vociferava che Matteo Ranieri, tra l’altro grande amico di Luca, sarebbe stato un concorrente del cast del GF Vip 7. La partecipazione dello scorso anno di Sophie Codegoni e la fine della sua brevissima storia con Valeria Cardone.

“Perché non ho voluto Adriana”. Signorini brutale con la Volpe, il motivo del no al GF Vip7