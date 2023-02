GF Vip 7, nuova frecciata da fuori la casa per Antonella Fiordelisi: Gianluca Benincasa si lascia andare a pesanti retroscena sulla sua ex fidanzata con la quale i rapporti sono ormai tesissimi. Per chi non ricordasse Benincasa sarebbe dovuto entrare nella Casa del GF Vip ma poi la sua partecipazione saltò all’ultimo stoppata da una denuncia presentata dal padre di Antonella alla Procura delle Repubblica. Un divieto di avvicinamento che, di fatto, rendeva impossibile la sua presenza al GF Vip.



Le parole di Antonella che parevano scagionare il fidanzato: ‘Con lui ho avuto un rapporto sano’, sono naufragate davanti alle ultime uscite che hanno fatto infuriare Gianluca che è passato al contrattacco. Oggi su Instagram, attraverso alcune storie, ha usato parole dure e senza possibilità di essere mal interpretate.

Leggi anche: “Cose non buone per lei”. GF Vip 7, ora Nikita Pelizon trema davvero: ore molto difficili





GF Vip 7, Gianluca Benincasa: nuove accuse a Antonella



Senza mai citare Antonella ha attaccato: “Perché non parla male di me? Non ne aveva motivo. lo invece ne ho tutto il diritto. Dopo 15 giorni già si era dimenticata di me. Ho messaggi di promesse e di copioni che avrebbe seguito lei per andare avanti. Ovviamente tutte cose che si sarebbe imposta lei prima di entrare, comprese le frasi in latino che provavamo in barca, perché voleva far credere di non essere stupida”.



E ancora: “Si faceva toccare dappertutto, lei stessa ha messo la mano di lui lì per fargli sentire l’odore e il sapore; ci è andata a letto senza fregarsene delle promesse d’amore fatte; io mi sono stato sempre zitto e l’ho sempre difesa. Quando c’è stata la possibilità di ripulirmi dalle dicerie di cornuto e di cogli**ne affibbiatemi facendo il programma e chiudere definitivamente i rapporti con lei, mi hanno dato dello stalker”.



Benincasa non ha finito qui la sua uscita e ha citato un video virale in cui si sente la Fiordelisi fare apprezzamenti particolari e conclude così: “Ho tutto il diritto di parlarne male o bene, ma lei no, dato il mio atteggiamento fino a dicembre – gennaio”. Nei giorni scorsi Edoardo Donnnamaria aveva ironizzato sulle dimensioni di Benincasa. E subito era arrivata la risposta: “Mi sa che devo mandare un aereo con almeno 20 caratteri e 4 hashtag per i piaceri giornalieri. Dovrebbe sapere che i 20, per me, non sono gli anni”.