In queste ore al GF Vip 7 si sta parlando con insistenza di Giaele De Donà. La vippona ha ricevuto un messaggio aereo a poche ore dalla diretta del 6 febbraio e ad inviarglielo è stato suo fratello Matthias. Il quale ha anche rotto il silenzio, in riferimento al marito di lei Bradford Beck. Ma a fare rumore è stata anche la citazione di un’altra donna, che ha condiviso con Giaele l’esperienza nella casa più spiata d’Italia. E ora non è da escludere che possa esserci un nuovo e durissimo confronto davanti al pubblico.

Al GF Vip 7 Giaele De Donà è supportata totalmente dal fratello, che ha scritto qualcosa di molto rilevante. E ad essere intervenuta sulla questione è stata un’ex gieffina, che come ricordato dal sito Novella 2000, già nel recente passato l’aveva criticata per il rapporto con Bradford: “Di solito non ho chiesto mai nulla su tuo marito. In quattro mesi non ti ho mai sentita parlare di lui, posso farti una domanda? Ma te lo ricordi ancora il Pin della carta di credito? Non servirà più a nulla secondo me, puoi anche stracciarla”.

GF Vip 7, Giaele De Donà attaccata da un’ex vippona

Dunque, mentre lei si trovava in giardino, sopra la casa del GF Vip 7 è apparso un velivolo che riportava questo messaggio del fratello di Giaele De Donà: “Brad c’è. Soon. Fai la brava. No 40. TVB Matthias”. Il numero 40 era in riferimento a Cristina Quaranta, ex concorrente dell’attuale edizione del reality show, che ha avuto uno scontro con la sorella di Matthias. E vediamo cosa ha voluto scrivere sui social la showgirl e conduttrice televisiva italiana, che non raggiungerà sicuramente una tregua a breve con l’ex coinquilina.

Su Instagram Cristina Quaranta ha riportato queste frasi nelle stories: “Questa è Giaele, una che diffama la 40. Una lavoratrice onesta, dicendo che se mangia dove lei lavora la 40 le sputerebbe nel piatto. Agghiacciante, un’offesa a tutte le persone che lavorano dignitosamente“. E l’ex gieffina ha aggiunto: “Questo credo sia anche peggio rispetto all’altro”. E staremo a vedere cosa accadrà di fronte ad Alfonso Signorini, che sicuramente proverà a metterle di nuovo faccia a faccia.

E al GF Vip 7 è anche arrivato un messaggio dal cielo ad Andrea Maestrelli, scritto dal calciatore della Lazio Luca Pellegrini, che in codice gli ha annunciato il suo recente trasferimento nel club capitolino, dopo la sua breve esperienza tedesca all’Eintracht Francoforte.