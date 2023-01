Al GF Vip 7 arriva la censura per Giaele De Donà. I telespettatori si sono immediatamente accorti dell’accaduto, mentre stavano seguendo la diretta 24 ore su 24 su Mediaset Extra. Il breve filmato in questione, della durata di circa 13 secondi, è subito diventato virale in rete. Anche perché la concorrente stava toccando un argomento molto delicato, riguardante due personaggi famosi. La regia probabilmente non ha gradito e, temendo qualche parola di troppo, ha silenziato il suo microfono.

Il pubblico del GF Vip 7 è riuscito a captare poche parole, prima che la censura si abbattesse su Giaele De Donà. A proposito di quest’ultima, a intervenire pochi giorni fa è stato suo fratello Matthias che non ha lesinato qualche critica: “Penso che lei e suo marito sappiano i loro limiti e penso che mia sorella sappia le barriere da rispettare, anche se ultimamente non lo sta facendo. So che comunque si fa vedere per com’è, è una ragazza sveglia. Comunque tranne qualche piccolo aiuto, Brad ci mantiene con la sua forza, la sua energia”. E fa sentire mia madre forte come non mai”.

GF Vip 7, censura per Giaele De Donà: il motivo

Entrando maggiormente nei particolari, nel corso di una delle giornate trascorse dai concorrenti nella casa del GF Vip 7, è scattata la censura nei confronti di Giaele De Donà che si era lasciata scappare qualcosa che non poteva dire, almeno stando alla produzione del reality show. L’intervento è stato repentino, infatti nemmeno il tempo di nominare i due famosi che la regia ha proceduto a zittire la gieffina. Andiamo a vedere insieme chi aveva nominato e cosa aveva detto in quei frangenti.

Queste le parole di Giaele De Donà: “Ci sono rimasta malissimo di Totti e la Blasi, loro una coppia”. E poi non è stato possibile ascoltare più nulla. Quindi, è avvenuta la censura per evitare che dicesse qualcosa di più sulla storia riguardanti l’ex calciatore della Roma e la conduttrice televisiva, che si sono separati. L’utente che ha postato il video ha subito commentato: “Giaele censurata appena ha nominato Totti e Ilary”. E ci sono state anche altre reazioni da parte degli utenti, innervositi da questa decisione della regia.

GIAELE CENSURATA APPENA HA NOMINATO TOTTI E ILARY



💀#gfvip pic.twitter.com/tkYwtQKAag — 𝑽𝒂𝒍𝒆 ♐︎ (@afiresign_) January 10, 2023

Da segnalare altri due messaggi social in riferimento a questa censura subita da Giaele: “Non nominare il nome di Dio invano”, “Spesso censurano i discorsi, che pa***. Anche prima Attilio stava parlando con Sarah e l’hanno censurato”. Ed effettivamente non è la prima volta che la regia intervenga in questa maniera.