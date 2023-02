George Ciupilan, dopo la fine dell’esperienza al GF Vip 7 si è confessato a Verissimo; un’intervista a cuore aperto nella quale ha confessato anche un iniziale innamoramento verso una protagonista del reality. Prima però ha raccontato il suo rapporto con il padre già venuto a galla, tra le polemiche, durante il GF Vip. “Aveva problemi con l’alcol, era la cosa che mi faceva più impressione. Rimanevo scioccato dai suoi atteggiamenti. Se avevo paura? Un po’ sì”.



“Se ha alzato le mani su di me? Ci sono stati due episodi, ero seduto sul tavolo e presi una cinquina non tanto carina. C’è stato anche un altro episodio in cui ho capito che qualcosa non andava. Però, cercavo di metabolizzare e stavo nel mio. Poi mia madre mi ha portato in Italia. Non è stato facile all’inizio. Ad esempio, i miei compagni non mi invitavano alle feste perché sono di origini rumene. Poi sono riuscito a integrarmi”.

GF Vip 7, George Ciupilan a Verissimo: mi piaceva Ginevra



Un rapporto che vuole provare a recuperare: “Voglio riallacciare il rapporto. Fare il padre penso sia una cosa difficilissima, anche se per me c’è stato tanto dolore. Penso sia la cosa più matura, fare pace con lui, sederci a tavola e avere un confronto tra padre e figlio, anche se non c’è mai stato prima”. George ha poi raccontato di alcuni suoi problemi con l’alcool.



“Avevo iniziato a bere troppo, andavo a fare le serate e non riuscivo a reggere e a tenere sotto controllo le emozioni che provavo. Anche per i problemi che avevo avuto in passato. Ho intrapreso quella strada per poco, quando bevevo non avevo il pieno controllo e usciva il lato negativo di me”. Un lato che è riuscito a tenere sotto controllo.



Come sotto controllo ha tenuto il suo cuore. “All’inizio del programma c’è stata una ragazza che mi piaceva, Ginevra, solo che c’è stato il flirt tra lei e Antonino. Non volevo intromettermi e ho fatto due passi indietro. Mi piaceva molto, anche il suo modo di fare. Estroversa. Lo sta scoprendo adesso anche lei”.