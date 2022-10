Al GF Vip 7 Gegia è stata beccata in bagno in un momento estremamente intimo. Ovviamente il concorrente che ha fatto questa scoperta non se lo aspettava minimamente, ma è successo davvero. C’è anche un breve video, diffuso sui social, che rappresenta una vera e propria conferma. Il vippone, uscendo da quella stanza della Casa, ha parlato con un altro coinquilino e ha confessato di aver visto una scena che non dimenticherà facilmente. Un momento che ha divertito non poco i telespettatori.

Nel corso della diretta h24 del GF Vip 7 si può assistere praticamente a tutto, ma nessuno pensava che Gegia potesse essere in bagno a compiere qualcosa di intimo. A proposito della comica, la sua situazione non è affatto semplice dopo il caso relativo a Marco Bellavia. Si è salvata al televoto flash, grazie ai minori voti ricevuti da Giovanni Ciacci, ma l’Ordine degli Psicologi del Lazio ha avviato un’istruttoria su di lei e quindi saranno fatti accertamenti per comprendere se si sia comportata in modo totalmente sbagliato.





GF Vip 7, Gegia in bagno: la scoperta di Daniele Dal Moro

Mentre al GF Vip 7 Gegia era all’interno del bagno, si è avvicinato Daniele Dal Moro e ha aperto la porta dello stesso non sapendo che ci fosse la gieffina lì dentro. Subito dopo, come si è potuto evincere dalle immagini, l’ex Uomini e Donne è subito uscito. E ha raccontato successivamente di aver visto l’attrice in un momento molto intimo. Sul web si sono tutti scatenati, anche se qualcuno ha anche puntato il dito contro Daniele, che avrebbe dovuto bussare prima di fare il suo ingresso nel bagno.

Daniele Dal Moro ha spiegato così l’accaduto: “No, il bagno non era libero. Ho aperto la porta e c’era Gegia che cag***”. Probabilmente la donna si era dimenticata di chiudersi a chiave e l’ex UeD l’ha beccata in quel frangente. Un utente ha commentato: “Ma almeno avrà bussato? Non ci sta una chiave per evitare queste cose?”. E un’altra internauta: “Raga, sto veramente morendo”, in riferimento al divertimento estremo per quel siparietto involontario. Non sono state segnalate reazioni da parte di Gegia.

Altri hanno aggiunto: “L’inferno lo immagino così”, “Oh, mamma mia”, “Se era davvero lei che cag*** veramente una brutta scena”. Ovviamente sono episodi che possono capitare, visto che tante persone sono rinchiuse all’interno della stessa dimora e condividono diverse stanze. La prossima volta Dal Moro presumibilmente busserà prima di entrare.