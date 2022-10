GF Vip 7, poche ore alla nuova puntata e si scatena la rabbia dei fan contro i concorrenti: a far tracimare il vaso con la fatidica ultima goccia una festa organizzata durante la serata di sabato. “Questo cast fa acqua da tutte le parti – attacca un’utente sulla pagina social del programma -. Se ne devono andare. Alfonso, ti prego, prendi provvedimenti perché mai il GF Vip era caduto così in basso”. Intanto critiche sono cadute su Antonino Spinalbese dopo il faccia a faccia (con accuse) ad Edoardo Donnamaria.



Accuse che il pubblico non ha gradito: “Antonino anche meno, cattiveria immotivata verso Edoardo. Se non capiscono “la diligenza del buon padre di famiglia” che vuol dire é il caso che inizino a leggere di più e sparare meno cavolate”. Ma c’è anche chi lo difende: “Antonino sei una grande persona! Edoardo che prima gli sta insieme, ridono insieme, scherzano ecc e poi lo nomina dicendo che è il meno vero! Edoardo è un gran paraculo e poi va da Alfonso dicendo che Antonino non gli rivolge la parola eh grazie al cazzo, sei un falso di merda!”.

Leggi anche: Sotto le coperte: GF Vip 7 caldissimo, i due concorrenti appartati all’improvviso





GF Vip 7, fan contro i concorrenti: “Cast noioso e senza senso”



Parole insomma dure. Intanto sembra certo l’ingresso di 6 nuovi concorrenti. Pare che tra i nomi confermati quello Luca Onestini sia al primo posto della lista. Ripescato, se così può dirsi, da un’altra edizione del reality, quella del GF Vip 2. E ancora, Oriana Marzoli, protagonista indiscussa di un acceso confronto con Valeria Marini nello studio di Supervivientes. Poi riflettori accesi anche su Edoardo Tavassi.



E ancora: Sarah Altobello, la “sosia” di Melania Trump, anche lei reduce dall’Isola dei Famosi e volto del salotto televisivo di Barbara d’Urso, e in ultimo Raffaello Mazzoni, ex secchione de La Pupa e il Secchione e Viceversa. Un’operazione pulizia non da poco. E tutti sperano che possa dare quel brio che finora è mancato. Come sottolineato per la festa di Halloween.



L’esito finale della serata sia stato a dir poco disastroso: i concorrenti non si sono divertiti e non hanno divertito il pubblico del reality show. In pochi hanno ballato e si sono scatenati nel corso della serata, al punto che la stessa Antonella Fiordelisi, ritrovandosi a ballare da sola in giardino, si è lamentata su quanto fossero noiosi e poco attivi i suoi compagni di avventura.

“Sei nuovi concorrenti”. Sorpresa GF Vip 7, hanno scoperto i nomi. Entrano subito