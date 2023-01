Grande notizia sul GF Vip 7. Alfonso Signorini avrebbe convinto l’ex di Nikita Pelizon ad entrare nella casa più spiata d’Italia. Ovviamente manca l’annuncio ufficiale da parte del reality show, ma la fonte è più che attendibile e tutti sono già in trepidante attesa per scoprirne di più. Probabile che già la prossima settimana se ne possa sapere di più, intanto c’è chi sta già sognando ad occhi aperti questa reunion inaspettata. Ovviamente la modella non sospetta nulla e per lei sarà un’enorme sorpresa.

Prima di dirvi chi potrebbe entrare al GF Vip 7, anche se vi abbiamo già dato un indizio parlando di Alfonso Signorini in contatto con un ex di Nikita Pelizon, dobbiamo necessariamente aggiornarvi su una clamorosa lite avvenuta in casa tra Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria. Lei ha fatto un’accusa gravissima, parlando di aggressione fisica ricevuta dal compagno di avventura. Lui ha rigettato questa ricostruzione dei fatti, ma ora il pubblico è letteralmente scioccato dall’accaduto.

Leggi anche: “Mi ha alzato le mani”. Choc al GF Vip, Antonella denuncia tutto: il finimondo nella casa





GF Vip 7, Alfonso Signorini in trattativa con l’ex di Nikita Pelizon

Ormai fuori dal GF Vip 7 Alfonso Signorini sarebbe stato in grado di intavolare un’interessante trattativa con l’ex di Nikita Pelizon, che potrebbe dare una risposta già nei prossimi giorni. A rivelare tutto in anteprima è stato l’investigatore social, Alessandro Rosica, che su Twitter e Instagram ha informato i suoi seguaci. Non sappiamo ancora quando potrebbe arrivare l’ufficialità, ma lei non sarà entusiasta se ci saranno conferme. Ben più felice sarebbe invece George Ciupilan, che è un amico di questo ragazzo.

Rosica ha scritto: “Grande Fratello Vip, spoiler Rosica. L’ex di Nikita e amico di George, Matteo Diamante, sarebbe in trattativa per entrare nella casa qualche settimana. Oltre a lui altri nomi moltooooo interessanti! A breve ulteriori news!!!”. Quindi, non si tratterebbe di un concorrente definitivo ma di un ospite che rimarrebbe per un limitato periodo di tempo nel programma. Ma oltre a Diamante arriverebbero altri famosi, i cui nomi non sono ancora trapelati e restano quindi attualmente misteriosi.

Grande fratello vip spoiler rosica. L’ex di Nikita e amico di George “Matteo Diamante” sarebbe in trattativa per entrare nella casa qualche settimana. Oltre a lui altri nomi moltoooooo interessanti! A breve ulteriori news!!! #gfvip — Alessandro Rosica (@Investigsocial) January 25, 2023

Matteo Diamante, nato nel 1989, è un personaggio tv e influencer. Ha preso parte insieme a Nikita Pelizon ad Ex on the Beach Italia e poi ha partecipato a L’Isola dei Famosi. Ora per lui ci sarebbe questa nuova avventura televisiva, che non durerebbe comunque molto tempo.