“Non è possibile, non è giusto”. La furia si abbatte su Signorini e il GF Vip: la decisione finale su Donnamaria

Manca davvero poco alla finalissima del GF Vip 7. Dopo sei mesi di reclusione, i concorrenti rimasti in gioco dovranno darsi battaglia a suon di televoti e preferenze del pubblico che in questi mesi li ha seguiti. A contendersi la vittoria saranno Oriana Marzoli, Micol Incorvaia, Giaele De Donà, Edoardo Tavassi e Nikita Pelizon.

Durante la finale in onda lunedì 3 aprile ci sarà anche l’ultimo televoto, quello tra Alberto De Pisis e Milena Miconi. I telespettatori, infatti, dovranno scegliere tra i due vipponi l’ultimo finalista della settima edizione del reality show condotto da Alfonso Signorini con opinioniste Sonia Bruganelli e Orietta Berti. In queste ore è montata la polemica sulla finale e soprattutto su chi sarà in studio ad assistere all’ultima puntata del GF Vip 7. Nelle scorse edizioni, tutti gli ex gieffini hanno partecipato al programma, assistendo alle puntate e commentando dagli studi di Cinecittà e soprattutto erano presenti durante la finale del reality show.

GF Vip 7, l’appello per Edoardo Donnamaria in studio

Questo è accaduto anche nel corso della settima edizione del GF Vip 7, almeno fino agli inizi di marzo, quando Pier Silvio Berlusoni è intervenuto per mettere un freno al trash del programma. Puntate cancellare dai situ ufficiali e la richiesta di un comportamento più consono da parte dei vipponi. Dopo il cambio di rotta dell’ad di Mediaset ci sono state due squalifiche: Edoardo Donnamaria e Daniele Dal Moro.

In queste ore, in vista della finale, il popolo social si è riunito per lanciare un appello ufficiale ad Alfonso Signorini e alla produzione del GF Vip 7. Tanti utenti hanno chiesto di ospitare in studio Edoardo Donnamaria, facendo diventare di tendenze l’hashtag #edoinstudio. In quanto squalificato, l’ex vippone non può assistere alla finale ma i suoi fan hanno lanciato un appello per far cambiare idea ai piani alti di Mediaset.

Anche adesso 9.40 #ilcielostanotte 🔥 è da notare che al terzo posto ci sta pure #edoinstudio 🔥 Se non c’è stavano le Donnalisieeee 💪❤️ pic.twitter.com/I6ezkwC2BQ — Donnamania (@ombrettabis) April 3, 2023

“#edoinstudio lo pretendiamo stasera insieme ad Anto !! #donnalisi”, “Domani senza se e senza ma #edoinstudio #GFvip”, “Solo io spero che Edo domani sera sarà presente per la festa della finale? Penso che se lo meriti”. I fan si sono riuniti sui social per lanciare un appello e chiedere la presenza di Edoardo Donnamaria nello studio durante la finale del Grande Fratello Vip.