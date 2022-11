Ancora preoccupazione al GF Vip 7 per il Covid. Un altro concorrente potrebbe essere stato contagiato e sarebbe dunque risultato positivo al tampone. A parlarne è stato anche un altro suo compagno di avventura, che non ha nominato direttamente il coronavirus ma ha fatto cenno a problematiche di salute. Una situazione sempre più grave, visto che sono ormai tanti coloro che si sono positivizzati. L’ultimo in ordine di tempo è stato Alberto De Pisis, ma ora ce n’è un altro che sarebbe finito in quarantena.

Al GF Vip 7 il Covid è entrato per la prima volta. Ora un concorrente avrebbe accusato qualche sintomo e sarebbe stato messo in isolamento. Ci sono state varie ipotesi sul modo in cui il virus si sia insinuato nella casa più spiata d’Italia e a portarlo potrebbe essere stato uno dei nuovi arrivati. Edoardo Tavassi ha fatto il nome di Luca Onestini, ma non ci sono state conferme e anche lo stesso Alfonso Signorini aveva fatto sapere di non voler fare nessuna caccia alle streghe per trovare colui che si era infettato per primo.





GF Vip 7 e il Covid, nuovo concorrente positivo? Si fa il nome di Dal Moro

Ormai sta dilagando sempre di più il contagio al GF Vip 7. Ora il Covid avrebbe colpito un nuovo concorrente, quindi possiamo subito anticiparvi che si tratta di un uomo. A denunciare tutto sono stati gli stessi utenti sui social e in particolare su Twitter. C’è chi ha notato la sua presenza nella casa più spiata d’Italia da alcune ore, quindi visto che le telecamere non lo hanno più inquadrato si è pensato che sia stato messo in isolamento. E poi anche Luciano Punzo ha rivelato qualcosa, che rappresenterebbe una sorta di conferma.

I telespettatori si sono resi conto che non sarebbe più presente, insieme agli altri compagni di avventura, l’ex UeD Daniele Dal Moro. Punzo ha fatto riferimento ad un tubo, forse intendeva una flebo, che sarebbe stata attaccata al braccio del vippone. Non possiamo darvi ulteriori conferme ufficiali, tenuto conto che non è stato diramato ancora alcun comunicato della produzione. Non resta che attendere le prossime ore o al più tardi la diretta della puntata con Signorini per avere contezza sull’accaduto.

Federica Panicucci ha intanto fatto uno spoiler: “Anticipazioni? Spoiler. Ci sarà una sorpresa molto commovente per George Ciupilan”. George che è stato preso di mira durante la settimana dagli altri concorrenti. Scopriremo dunque cosa gli avrà riservato il reality show.