“Se ne va”. Il GF Vip perde i pezzi, la decisione improvvisa per un motivo preciso. “Ha paura”

Colpo di scena in arrivo al GF Vip 7. Una concorrente sarebbe pronta a dire addio al reality show di Alfonso Signorini. E ci sarebbe una ragione ben precisa dietro questa scelta, almeno stando ad una compagna di avventura, che ha svelato quale sarebbe il reale piano della showgirl. Non abbiamo certezze perché lei non ha ancora confermato ufficialmente queste intenzioni, ma certamente il pubblico è comunque in trepidante attesa e vuole sapere qualcosa in più su ciò che succederà nei prossimi giorni.

A vomitare tutta la verità e a rendere ancora più accattivante questo inizio del GF Vip 7 è stata Cristina Quaranta, che ha dunque fatto il nome della concorrente che sarebbe ormai vicinissima al passo d’addio. La confessione è iniziata in questo modo: “Ma lo sai che vuole andarsene? Ah lo sapevi anche te (in riferimento a Nikita Pelizon n.d.r.). Io pensavo non fosse seria e invece vuole farlo. Prima mi ha chiesto di nominarla, ho detto che non l’avrei fatto perché avevo già la mia nomination”, ha continuato.





GF Vip 7, la concorrente Pamela Prati verso l’addio? La rivelazione

Dunque, al termine della puntata in diretta del 29 settembre del GF Vip 7, Cristina Quaranta ha avuto questo dialogo con Nikita Pelizon e ha aggiunto a proposito della concorrente prossima per lei all’addio: “Le ho proprio detto ‘no mi dispiace, ma io voto quello che penso’. Secondo me vuole scappare per quel fatto. Non vuole affrontare l’argomento, così se ne va e non ne parla. Lei ha proprio paura di questo. E pensa, quando si è raccontato della storia di Gegia col fidanzato misterioso turco, Signorini a chi ha chiesto l’unico parere?”.

Cristina Quaranta ha quindi annunciato che Pamela Prati vorrebbe abbandonare il programma per timore di parlare del caso Mark Caltagirone, infatti ha proseguito dicendo: “Lo ha chiesto proprio a lei, non è casuale. Hai sentito cosa le ha detto? Gegia non si deve illudere, la cosa non smonta. Tutti vogliono sapere la verità, se si è fatta fregare o no da lui. Lui non esiste, almeno Gegia poraccia la foto di un uomo ce l’ha. L’affare di Caltagirone è stato grosso, Pamela è stata truffata da due tipe. La Michelazzo e l’altra che era la sua agente”.

Il sito Biccy ha poi riportato la versione anche di Nikita Pelizon: “Sì, anche a me ha detto che vuole andarsene perché quello che voleva fare l’ha fatto. Dice che il suo obiettivo l’ha raggiunto. Quello che doveva dare l’ha dato. Comunque io della storia di Mark Caltagirone non so molto”. Vedremo se Pamela andrà davvero via.