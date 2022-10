Al GF Vip 7 Charlie Gnocchi ha smascherato un concorrente, il quale sarebbe fidanzato nonostante fin qui si fosse professato single. Tra l’altro, è uno dei più attivi proprio nel creare una dinamica che potrebbe scaturire in una futura relazione sentimentale. Ma il fratello di Gene Gnocchi ora non ci sta più e ha deciso di parlarne apertamente con gli altri vipponi. Lui è a conoscenza di qualcosa che era all’oscuro degli altri e nella puntata del 10 ottobre potrebbe essere chiamato in causa da Alfonso Signorini.

Dunque, nel corso della diretta del GF Vip 7, Charlie Gnocchi potrebbe parlare del concorrente fidanzato e avere un confronto con lui. Anche perché, se fosse confermato, una gieffina non ne sarebbe assolutamente felice visto che potrebbe essere stata presa in giro in questi giorni. Siamo ancora nel campo delle possibilità e delle ipotesi e certezze dunque non ne abbiamo, ma sta di fatto che questa è stata una scoperta bomba. Andiamo a vedere insieme chi avrebbe mentito in queste settimane.

GF Vip 7, Charlie Gnocchi e il concorrente fidanzato: “Edoardo mente”

Davvero clamorosa la dichiarazione al GF Vip 7 di Charlie Gnocchi. Questo concorrente che sarebbe fidanzato e non libero da ogni rapporto amoroso, come avrebbe fatto credere fino a questo momento, è impegnato in una conoscenza molto approfondita nella casa più spiata d’Italia. Sono già stati scambiati dei baci e si sono vissuti anche dei momenti più intimi, che fanno presagire un imminente fidanzamento. Ma ora con questa novità tutto potrebbe cambiare repentinamente e le polemiche non mancherebbero.

Questa la rivelazione boom di Charlie Gnocchi: “Ha sbagliato, lui è fidanzato. Ecco, ho detto il suo segreto. Ha detto un sacco di bugie, è fidanzatissimo”. Il riferimento è ad Edoardo Donnamaria, che fuori dal GF Vip 7 avrebbe il cuore occupato. Ma il vippone ha iniziato a baciarsi e a stare sempre più vicino con Antonella Fiordelisi, quindi a questo punto potrebbe uscire allo scoperto la presunta partner del giovane. Staremo a vedere nelle prossime ore o nei prossimi giorni se ci saranno chiarimenti.

Parlando di Charlie Gnocchi, si è tolto le mutande in piscina nelle scorse ore dopo uno scherzo degli altri concorrenti. Questi ultimi hanno esclamato a gran voce: “C’è la telecamera, si è levato le mutande, è senza mutande. Ma ci sono le telecamere sotto”. Ed effettivamente la scena è stata ripresa, anche se fortunatamente non si è visto proprio tutto.