Sempre più evidente la complicità al GF Vip tra Antonino Spinalbese e Giaele De Donà. Lei, che è sposata, ha dichiarato in più occasioni il suo interesse nei confronti dell’ex di Belen Rodriguez. Lui sta al gioco e spesso è stato lui a cercare le attenzioni della De Donà, ma durante le dirette ha sempre negato, o meglio finto indifferenza. Durante l’ultima puntata la ragazza ha provato a far capire ad Antonino Spinalbese che avrebbe voluto il suo sostegno mentre dallo studio la accusavano di essere sempre lei a cercare lui.

“Mi sono sentita attaccata da 5 persone, avrei voluto che un amico mi difendesse. A me non interessa avere una storia con te, ho un marito fuori”, ha detto. Ma l’ex di Belen dal canto suo ha spiegato di non essere interessato a lei, anche se “ovviamente se fossimo stati io e te in una casa, da soli, eravamo a letto. Dopo 5 settimane, anche se mi piacessero gli uomini, ci verrei lo stesso a letto con te”. E nella scorsa notte tra uno scherzo e un altro in camera da letto Antonino e Giaele sono finiti sotto le coperte.

GF Vip 7 Antonino Spinalbese imbarazzato la battuta di Attilio Romita

Il pubblico da casa ha notato tutto e anche i vipponi dimostrano di essere particolarmente attenti ai dettagli. Attilio Romita è tra questi. Il giornalista, ex volto del TG1, osserva molto ciò che accade intorno a sé e non ha potuto non accorgersi della vicinanza tra Antonino Spinalbese e Giaele De Donà. L’ex di Belen Rodriguez si è ritrovato nel giardinetto della Casa in compagnia di Wilma Goich, Luca Salatino, Edoardo Donnamaria e Attilio Romita. L’hair stylist è stato ripreso dagli autori che gli hanno chiesto di mettere il microfono.

E lui ha risposto di non averlo. Poi ha improvvisamente notato qualcosa di strano sui suoi jeans e mentre si stava alzando per tornare dentro, Wilma Goich l’ha punzecchiato chiedendo: “Perché ti guardi lì?”, per poi ridacchiare. Allora Antonino Spinalbese si è giustificato: “C’è il segno del…”, per poi andare via. Quindi Attilio Romita non è proprio riuscito a trattenersi dal fare una battuta hot: “Ha il segno delle mani di Giaele” e ha iniziato a ridere, mentre Wilma Goich ha concluso con un “No, dai…”.

La battuta di Attilio Romita ha scatenato la risata generale dei presenti alla conversazione come Edoardo Donnamaria, Wilma Goich e Luca Salatino, che ha accennato un sorriso. Un piccolo siparietto che in poco tempo ha fatto il giro del web e il video è diventato virale. A questo punto c’è da giurare che durante la prossima puntata del GF Vip – lunedì 31 ottobre – Alfonso Signorini ne parlerà cercando di andare in profondità rispetto a questa questione.