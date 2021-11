“C’è un video segreto di Davide…”. Prima la voce, poi la conferma fuori dalla casa del GF Vip

Fin dall’inizio del reality, Davide Silvestri, Alex Belli e Soleil Sorge formano uno dei gruppi più uniti di questa edizione del Grande Fratello Vip. I tre sono sempre stati affiatati, salvo qualche screzio degli ultimi giorni, quando Soleil Sorge ha duramente attaccato Gianmaria Antinolfi tirando fuori fatti privati e Davide l’ha accusata di aver esagerato.

L’attore è sempre stato molto schietto e sincero con i due amici e in queste ore molti dei suoi fan hanno sperato in un allontanamento dai due, che potrebbero rivelarsi dei punti deboli nel percorso di Silvestri dal GF Vip 6. A questo proposito, intervista a da Casa Chi, la fidanzata di Davide Silvestri, Alessia Costantino, che la scorsa settimana gli ha fatto una bellissima sorpresa nella casa, ha detto la sua.

GF Vip 6, il video segreto di Davide Silvestri prima di entrare nella casa

“Se consiglierei al mio ragazzo di allontanarsi da Soleil e Alex Belli? Per me no, ti dico che secondo me non si deve staccare assolutamente dai suoi amici, dal trio. Secondo me quello è un gruppetto molto spensierato. Quindi direi che li vedo bene insieme”, ha rivelato. “Poi fanno delle cose artistiche per me molto simpatiche. No, non parlo di chimica artistica come Alex e Soleil, ma delle performance artistiche molto divertenti. Davide è così anche nella vita quotidiana. Io sono innamorata di lui anche per questo. Deve continuare così.





“Lui se pensa qualcosa in maniera differente da Soleil o Alex lui le dice con fermezza e oggettività. Questo per dire che pensa sempre con la sua testa in ogni situazione. Lui non è uno che si lascia influenzare. Non avrebbe senso interrompere il loro rapporto”, si legge su Biccy. Non solo, oltre all’amicizia tra Davide Silvestri, Soleil Sorge e Alex Belli, Alessia ha rivelato l’esistenza di un video segreto registrato da Silvestri prima del suo ingresso al GF Vip 6.

“Un filmato che non ha nessuno, nemmeno il Grande Fratello. Questa clip ce l’ho soltanto io qui in un posto. Io non so cosa dice. Lui mi ha detto che se starà male dovrò farlo vedere a suo cugino Kekko direttamente. Però solo se le cose non andranno bene nel gioco. Giuro che non so cosa ci sia in questo filmato. Forse sarà un invito per andare a dargli supporto. Adesso però lo vedo in grinta e regge benissimo“.