Caos nella casa del GF Vip 6 dopo la furiosa lite tra Sophie Codegoni e Soleil Sorge, che parlando di un’ipotetica unione tra Sophie e Gianmaria Antinolfi, ha parlato di ‘matrimonio tra comodini’ e della mancanza di personalità dei due.

“C’è bisogno di una foto della sezione mobili e soprammobili, nel matrimonio dei comodini siete voi i protagonisti!” ha detto Soleil Sorge scatenando la risposta di Sophie: “Dai Sole non farmi ridere troppo che dopo perdo l’espressione”. A questo punto Soleil Sorge ha tirato in ballo la chirurgia estetica per colpire la concorrente, con la quale già in passato c’erano stati molti battibecchi.

GF Vip 6, Valeria Marini attacca Soleil Sorge

“Tranquilla, sei abbastanza piena di plastica per non smorzare l’espressione”, ha detto l’inflencer scatenando la reazione dell’ex tronista di Uomini e Donne: “Non mi sento offesa perché tanto ho rifatto solo il seno e qui c’è il chirurgo che può dirlo. Anche se io mi fossi rifatta tutta, sono problemi miei”.





“Tu non puoi permetterti di offendere gratuitamente la gente e dirmi che io mi posso buttare nell’umido. Ma buttati tu nella spazzatura proprio… Perché sei veramente una spazzatura da come ti comporti. Sei una spazzatura umana. Io mi butto nell’umido, tu buttati proprio direttamente nella spazzatura“, ha risposto Sophie Codegoni, che poi si è chiusa in camera in lacrime.

A quel punto è arrivata Valeria Marini. Furiosa per le parole di Soleil Sorge, la diva stellare si è sfogata criticando l’influencer e prendendo le parti di Sophie: “Oggi ti ha attaccato gratuitamente, senza motivo. E non si fa. Che poi può dire ‘mamma mia che barba’, però che ti offende no. Adesso basta. Sophie, siamo tutti dalla tua parte, perché ha fatto un attacco gratuito senza motivo. Se lo diceva a me, – ha attaccato Valeria Marini – la sbranavo. Non si offende una persona che non ha fatto niente e che stava andando a fare le foto”.