C’è fermento nella casa del GF Vip 6. Tra poche settimane il reality show condotto da Alfonso Signorini, e con opinioniste Sonia Bruganelli e Adriana Volpe, giungerà alla conclusione e il vincitore si poterà a casa bel centomila euro.

La prima concorrente ad arrivare in finale è Delia Duran, moglie dell’ex concorrente Alex Belli e vippona dal 14 gennaio, che nella puntata di lunedì 7 febbraio ha battuto al televoto Davide Silvetri, creando ancor più scompiglio nei già precari equilibri della casa. Al primo televoto con protagonisti Manila Nazzaro, Katia Ricciarelli, Davide Silvestri e Delia Duran sono stati gli ultimi due a essere i più votati.

Poi è stato il momento del televoto, quello per decidere il primo finalista della sesta edizione del Grande Fratello Vip e la moglie di Alex Belli ha vinto battendo l’attore e guadagnandosi un posto nella super finale che andrà in onda il 14 marzo. Ma nella casa c’è un altro uragano in arrivo, il rientro in casa di Alex Belli, squalificato il 14 dicembre per non aver mantenuto le distanze di sicurezza durante uno dei tanti incontri con la moglie.





Un fatto che ha fatto storcere il naso a molti ex concorrenti e telespettatori, che in questo gesto degli autori e di Alfonso Signorini hanno iniziato a intravedere qualcosa di sospetto: “Perché Alex rientra in gioco?”, “Gli ex gieffini squalificati non stavano neanche in studio e questo lo fanno rientrare in casa? Una follia”. Anche Aldo Montano si è detto molto deluso da questa decisione. Ma c’è più, perché appena i concorrenti sono venuti a conoscenza dell’arrivo di Alex Belli al GF Vip, Soleil Sorge ha lanciato una vera e propria bomba.

Quindi Alessandro sapeva che ritornava Alex perché glielo aveva detto Gianluca e Soleil lo sapeva perché gliel’aveva detto proprio Alex, poi venitemi a dire che lei e delia sono vittime è tutto organizzato #GFVIP pic.twitter.com/Gu4ieTQErw February 10, 2022

Bisbigliando all’orecchio di Alessandro Basciano, Soleil Sorge ha detto al coinquilino che era arrivata la voce del rientro di Alex Belli in casa e qualcuno da fuori poco prima aveva gridato a Delia: “Stai buona perché Alex rientra in casa”. Per niente stupito dalla notizia il fidanzato di Sophie Codegoni ha ammesso di aver avuto la notizia da Gianluca Costantino mentre Soleil Sorge ha confessato di averlo saputo dallo stesso Alex prima della sua squalifica: “Pensa che a me lo aveva detto lui”, scatenando la risposta di Basciano, che ironicamente dice: “Fine del capitolo”.