Tommaso Eletti è ancora protagonista al Grande Fratello Vip 6, il reality show condotto da Alfonso Signorini, con opinioniste Adriana Volpe e Sonia Bruganelli, in onda su Canale 5 il lunedì e venerdì in prima serata. La casa più spiata d’Italia ha aperto i battenti lunedì 13 settembre e ha accolto una folta schiera di vip più o meno conosciuti.

Ainett Spephens, Aldo Montano, Alex Belli, Amedeo Goria, Andrea Casalino, Carmen Russo, Clarissa, Jessica e Lucrezia Hailé Selassié (che partecipano come unico concorrente), Davide Silvestri, Francesca Cipriani, Gianmaria Antinolfi, Giucas Casella, Jo Squillo, Katia Ricciarelli, Manila Nazzaro, Manuel Bortuzzo, Miriana Trevisan, Nicola Pisu, Raffaella Fico, Samy Youssef, Soleil Anastasia Sorge, Sophie Codegoni e Tommaso Eletti.

GF Vip 6, la regia censura Tommaso Eletti

Il giovane è noto ai telespettatori di Canale 5 per la sua recente partecipazione all’ultima edizione di Temptation Island, il reality delle tentazioni condotto da Filippo Bisciglia insieme alla fidanzata dell’epica, Valentina Nulli Augusti. Tra i due c’erano quasi vent’anni di differenza e la loro partecipazione al programma aveva scatenato non poche polemiche.





Tommaso Eletti, infatti, aveva mostrato un’eccessiva gelosia nei confronti della fidanzata, impedendole anche di mostrarsi nel villaggio in bikini, ma alla fine l’aveva tradita con la tentatrice Giulia. Al falò la coppia è scoppiata e il 20enne non ha perso tempo per cavalcare l’onda del ‘successo’ ed entrare nella casa del Grande Fratello Vip. In queste ore Tommaso Eletti ha raccontato dettagli – decisamente intimi – sulla storia con l’ex fidanzata e sui social è stato attaccato da molti utenti e in queste ore anche il Grande Fratello Vip ha deciso di censurarlo a causa di alcune frasi su Temptation Island.

“È stato un errore pensare di andare là a risolvere un problema”, ha dichiarato Tommaso Eletti spiegando alle inquiline quanto per lui fosse stato inutile partecipare al programma. “Andare là pensando di risolvere un problema è stato proprio da scemi…”, ha detto ancora l’ex di Valentina. A quel punto la regia del GF Vip 6 lo ha censurato chiudendo il microfono e mostrando un’altra parte della casa.